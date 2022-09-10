ترتيب الدوري السعودي.. النصر يسقط ضمك بثنائية

حقق نادي النصر فوزا ثمينا على حساب نظيره ضمك، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على أرضية ملعب مرسول بارك في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

وأحرز سامي النجعي هدف النصر الأول في الدقيقة 37 بعدما راوغ مدافعي ضمك وسدد الكرة في الشباك.

هدف سامي النجعي لاعب #النصر بعد فاصل مهاري جميل.#النصر_ضمك pic.twitter.com/lCMLh6eGQM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 10, 2022

وسجل تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة رأسية متقنة لتسكن الكرة على يمين مصطفى زغبه حارس مرمى ضمك.

وفي الدقيقة 83 سجل برونو دوارتي هدف ضمك الأول من تصويبة رائعة من داخل منطقة جزاء النصر سكنت على يمين الحارس أوسبينا.

هدددددف!⚽️

ضمك ينعش آماله ويقلص الفارق⚽️ النصر 2 × 1 ضمك #النصر_ضمك #SSC pic.twitter.com/5SbPq9Xjw4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 10, 2022

وكان النصر فاز بهدف نظيف أمام الوحدة في الجولة الأولى، بينما خسر خارج ملعبه أمام التعاون بهدف دون رد في الجولة الثانية، بينما ضمك فاز بهدف نظيف أمام الفيحاء وفاز كذلك بنتيجة 2-1 أمام الخليج.

وكان النصر يطمح لتحقيق ثالث فوز على التوالي أمام ضمك بدوري المحترفين، بعد أن كسب ضيفه الموسم الماضي ذهابا (4-1) وإيابا (2-0) في أبها، وهو ما حققه ”العالمي“.

بهذا الفوز، وصل النصر للمركز السادس في رصيده 6 نقاط، فيما توقف رصيد ضمك عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

وفي وقت سابق اليوم، فقد التعاون نقاطا للمرة الأولى هذا الموسم بتعادله 1-1 مع مضيفه الفيحاء، الذي حصد نقطته الأولى في ثلاث مباريات.

وسجل سلطان مندش أول أهداف الفيحاء هذا الموسم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51، بينما أنقذ حسن كادش محبوب فريقه التعاون بضربة رأس سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف خلف الاتحاد صاحب المركز الثالث ونقطتين خلف الشباب المتصدر، بينما حصد الفيحاء نقطته الأولى في المركز 14.

وانتهت بذلك منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي الذي يتصدر ترتيبه الشباب بالتساوي مع الهلال، إذ يمتلك كل منهما 9 نقاط.