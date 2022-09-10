سلطان الصامل يتنحى عن نظر المنازعة بين ناديي الاتحاد والنصر في قضية عبدالرزاق حمدالله

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي قبول طلب المحكم سلطان الصامل المتضمن رغبته في التنحي عن نظر المنازعة بين ناديي الاتحاد والنصر.

وكان نادي الاتحاد قد اختار ”الصامل“ محكمًا عنه في قضية استئناف عقوبات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وهو ما اعترض عليه نادي النصر، قبل أن يتم رفض اعتراضه.

ولاحقًا، قَبِلَ مركز التحكيم الرياضي السعودي استئناف نادي الاتحاد على عقوبة عبدالرزاق حمدالله التي أقرتها لجنة الانضباط في ”قضية التسجيلات“، وعلقت عقوبة إيقاف اللاعب.

وبحسب بيان نادي الاتحاد السعودي، بات اللاعب مؤهلًا للمشاركة مع الفريق، حيث خاض بالفعل مواجهة أمس ضد الرائد في الدوري السعودي.

وكانت تغريدات منسوبة لـ سلطان الصامل قد أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي السعودي خلال الأيام الأخيرة.

وانتشرت تغريدات عديدة لسلطان الصامل اعتبرها كثيرون تحمل إساءات وسخرية من نادي النصر.

وقال البيان الصادر من مركز التحكيم الرياضي، يوم السبت: ”إشارة إلى المنازعة المقيدة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بين أطراف النزاع، ناديي الاتحاد والنصر، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية، فإن المركز يود الإيضاح أنه تلقى طلبا أمس من المحكم سلطان الصامل، تضمن رغبته التنحي عن نظر المنازعة المشار إليها، وبعرض هذا الطلب على مجلس الإدارة فقد تم قبول الطلب بحسب ما اشتمل عليه من مسببات“.

وأضاف البيان: ”وعليه فسيتم استئناف إجراءات المنازعة وفقا لما ورد في المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين من القواعد الإجرائية للمركز“.

ووجه الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل رسالة عبر ”تويتر“ إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ووزير الرياضة، تحمل صورًا لتلك التغريدات.

وبحسب المستشار القانوني أحمد الأمير فإن ”الصامل“ غير مؤهل ليكون محكمًا في تلك القضية.

وغرد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عبر ”تويتر“ بعد تعليق عقوبة حمدالله:“ مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي، وفريق عمل قانوني في النادي، ومحكمون قانونيون في مركز التحكيم الرياضي السعودي، كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله؛ ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية“.

وكانت صحيفة ”الشرق الأوسط“ كشفت عن تقدم نادي الرائد باحتجاج رسمي لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم طالب خلاله بالحصول على نقاط مواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي والتي انتهت بخسارته بهدف نظيف.

الرائد في شكواه احتج في مشاركة حمدالله بحجة أنه موقوف وطالب باحتساب اللقاء لصالحه اعتباريًا، لكن القانوني أحمد الشيخي أكد عدم إمكانية حدوث ذلك أبدًا.

الشيخي المختص بتسوية النزاعات الرياضية أكد عبر تويتر أن مشاركة حمدالله في المباراة قانونية تمامًا، ولا يوجد أي سبب يمنع تواجده مع فريقه بعد تجميد إيقافه من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وأوضح الشيخي أن الرائد لا يمتلك حق الاعتراض على قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق إيقاف حمدالله، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فقط من يحق له الاعتراض وليس إلغاء قرارات مركز التحكيم.