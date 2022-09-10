قبل مباراة النصر وضمك.. اتفاق جديد لإطفاء جزئي للإضاءة في ملعب "مرسول بارك"

كشفت صحيفة ”الرياضية“ عن توصل مسؤولي رابطة الدوري السعودي لاتفاق جديد مع نظرائهم في ملعب ”مرسول بارك“ عن خطة جيدة بشأن إطفاء جزئي لإضاءة الملعب في اللحظات الاحتفالية لفريق النصر، بما لا يمنع الرؤية الكاملة للمتابعين عبر التلفزيون.

وتسبب إطفاء أنوار ملعب ”مرسول بارك” خلال مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي في إثارة الجدل ووضع مسؤولي ”العالمي“ في موقف حرج بعد هدف الكاميروني فينسينت أبو بكر.

وكانت إدارة ملعب ”مرسول بارك” أغلقت الأنوار للحظات كطريقة احتفال جديدة بعد هدف أبو بكر في شباك الوحدة، لكن مراقب المباراة اعتبرها حركة غير قانونية وتوجه بالتنبيه إلى مسؤولي ملعب المباراة بعدم تكرارها مستقبلًا عند إحراز أصفر الرياض لأي أهداف كونها حركة غير قانونية.

ولكن صحيفة ”الرياضية“، أوضحت يوم السبت، أن هناك اجتماعًا تنسيقيًا ضم ”سلمان النمشان ممثلا عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والناقل الرسمي للدوري، وإدارة ملعب مرسول بارك“.

وشدد مسؤول ملعب ”مرسول بارك“ خلال الاجتماع على أنه لا يوجد قانون يمنع إغلاق الإضاءة، وهو ما يحدث في ملاعب عالمية عديدة، وعليه سيتم إغلاقها بشكل جزئي لحظة احتفالية الفريق النصراوي خلال مشواره في دوري روشن السعودي.

وليد الفراج يسخر من أزمة إطفاء أنوار "مرسول بارك" بهذه الطريقة (فيديو) https://t.co/QQixw1JtzB pic.twitter.com/i91VNIv1Og — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2022

وجاء الاجتماع قبل مباراة النصر أمام ضمك، مساء السبت، على ملعب مرسول بارك، وفي وقت يترقب فيه الجميع الاحتفالية المحتملة للنصر في حال أحرز أحد لاعبيه هدفًا على غرار ما حدث في مباراة الوحدة ضمن الجولة الأولى.

ويلتقي النصر مع ضمك على ملعب “مرسول بارك”، اليوم السبت، في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ومعه في رصيده 3 نقاط، وذلك بعد لعب أول جولتين من المسابقة، حيث فاز على الوحدة بهدف نظيف، وبنفس النتيجة خسر أمام التعاون بالجولة الثانية.

ويحتل ضمك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، ويتواجد النصر بالمركز التاسع ومعه 3 نقاط، وذلك بعد لعب أول جولتين من المسابقة.

ويعود البرازيلي أندرسون تاليسكا للمشاركة في مباريات النصر هذا الموسم بعد غيابه عن أول جولتين بسبب الإيقاف، وتعد عودته إضافة قوية لخط هجوم العالمي الذي يضم خالد الغنام وفينسنت أبو بكر.