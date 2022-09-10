عبدالرزاق حمدالله: الإعلام في السعودية صعب جدا واللاعب لا يتحمل (فيديو)

أدلى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد بتصريحات العودة للمشاركة مع ناديه الاتحاد، بعد قرار تعليق عقوبته بالإيقاف لمدة 4 أشهر على خلفية قضيته مع ناديه السابق النصر.

وقال حمدالله في تصريحات لقناة ”SSC“ السعودية: ”الإعلام في السعودية صعب جدا ويصعب التعامل معه، ولا يستطيع أي لاعب تحمل هذه الضغوطات، ولكن دائما أقتنع بأنني أحاسَب على كل ما أقوله، ولن أحاسَب على ما يقولون“.

"الإعلام في السعودية صعب، وأي لاعب ما يقدر يتحمل الضغوطات، وهذا الموسم سأقول كلمتي" عبدالرزاق حمدالله- لاعب #الاتحاد#الرائد_الاتحاد #SSC pic.twitter.com/9tImRiN74Z — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2022

وأضاف حمدالله: ”أي شيء يصرح به الإعلام السعودي هم مسؤولون عنه، أهم شيء بالنسبة لي التركيز في الملعب وأركز في التمارين“.

وشهدت مباراة الاتحاد أمام الرائد عودة حمدالله بعد يومين من قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد التي تضمنت إيقافه 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

يذكر أن صحيفة “ الشرق الأوسط“ ذكرت أن إدارة نادي الرائد قدمت احتجاجا رسميا للجنة الانضباط اعتراضا على مشاركة لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في المباراة.

يذكر أن إدارة نادي النصر أصدرت بيانا في مارس، اتهمت فيه مباشرة حامد البلوي المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبدالرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

وكان عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ31 عاما، انتقل لنادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعد فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر ”بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو ”82 مليون ريال سعودي“.

وحقق نادي الاتحاد، أمس الجمعة فوزا على الرائد بنتيجة (1/0)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في البريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى 7 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط، ليحتل المركز العاشر.