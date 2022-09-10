الاتحاد السعودي يكشف موعد انتهاء عقوبة محمد كنو لاعب نادي الهلال

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل إلى نادي الهلال ردا على موعد انتهاء عقوبة إيقاف محمد كنو لاعب الفريق، على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل إلى الهلال خطابا رسميا يفيد بانتهاء عقوبة إيقاف محمد كنو، في 28 من أكتوبر المقبل.

الهلال يحصل على موافقة بمشاركة محمد كنو أمام الزمالك في كأس سوبر لوسيل https://t.co/og0DpcJgDd pic.twitter.com/fqh1tFiZN5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2022

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، صرح مساء أمس الجمعة، أنه تم إرسال خطاب رسمي إلى نادي الهلال، يوضح فيه موعد عودة محمد كنو، للمشاركة في مباريات الفريق هذا الموسم.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، أعلنت في مايو الماضي عن إيقاف محمد كنو 4 أشهر وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين ”الصيفية والشتوية“.

وألزمت غرفة فض المنازعات وقتها محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد، وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

وقال النصر سابقا ان محمد كنو وقع عقدا في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادي الهلال، وبعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.

وقامت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بتصعيد قضية اللاعب السعودي، إلى لجنة الاحتراف، التي بدأت وقتها بالتحقيق مع كنو، وممثلين عن الهلال والنصر.

يذكر أن مسلى آل معمر رئيس النصر قام بتقديم استئناف طالب فيه باستعادة مقدم العقد الذي تسلمه كنو بعد التوقيع والذي يقدر بـ 7.5 ألف ريال، بالإضافة لدفع 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي كاملا للنادي، ونصف مقدم العقد.

وفاز الهلال بكأس سوبر لوسيل بعد تفوقه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل (1/1) في اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب لوسيل في الدوحة الذي سيستضيف كأس العالم 2022.