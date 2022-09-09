وليد الفراج يكشف طبيعة إصابة أحمد شراحيلي

كشف الإعلامي وليد الفراج عن طبيعة إصابة أحمد شراحيلي لاعب نادي الاتحاد، والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الرائد في دوري روشن السعودي.

وتدخل مدافع الرائد بعنف على قدم شراحيلي التي تعرضت لالتواء شديد، ما تسبب في صراخ اللاعب وخروجه من الملعب.

واضطر الجهاز الفني للاتحاد إلى إخراج شراحيلي من الملعب، والدفع باللاعب أحمد بامسعود.

وقال الفراج نقلا عن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد إن شراحيلي تعرض للإصابة في مفصل القدم، في انتظار تقرير تفصيلي غدًا بعد عمل أشعة.

وفاز الاتحاد على مضيفه الرائد 1-صفر ليعود إلى درب الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة، في مباراة شهدت عودة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد رفع الإيقاف.

وسجل المدافع المصري أحمد حجازي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 عندما اصطدمت رأسيته بالقائم الأيمن قبل أن تهز الشباك.

وكان الاتحاد قد سقط في فخ التعادل دون أهداف أمام الاتفاق في الجولة الماضية بعد أن بدأ الموسم بفوز كبير 3-صفر على العدالة.

وبهذا الفوز يرتقي وصيف بطل، الموسم الماضي، إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر والهلال صاحب المركز الثاني. بينما يتجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط في المركز العاشر.