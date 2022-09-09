إحراج مراسل قنوات "الكأس" بعد إصراره على سؤال غريب لكويلار لاعب الهلال (فيديو)

تعرض مراسل قنوات ”الكأس“ القطرية لإحراج شديد خلال إجراء مقابلة تليفزيونية مع غوستافو كويلار لاعب نادي الهلال، عقب تتويج الزعيم بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك.

وتوج الهلال بكأس ”سوبر لوسيل“ بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح 4-1 في المواجهة التي جمعت بين بطلي السعودية ومصر في استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وخلال المقابلة وجه المراسل سؤالا إلى كويلار عن طريق المترجم قائلا: ”الكل توقع إنه أساسي ولكننا فوجئنا بوجوده على دكة الاحتياطي“.. ليرد المترجم عليه ويقول له: ”ولكنه كان أساسيًا“.

وصمم مذيع قنوات ”الكأس“ على سؤاله ما اضطر المترجم إلى ترجمة كلامه إلى كويلار الذي انفجر ضاحكًا.

🚨 مراسل الكاس :

كنا نتوقع نشوفك اساسي اليوم ياكويلار 🚨 مترجم الهلال :

بس هو كان اساسي 😂 ؟ pic.twitter.com/HZjqwUhbyo — سينشي الهلالي ★ (@SINHfc) September 9, 2022

وتوج الهلال بلقب كأس السوبر السعودي المصري ”لوسيل“ عقب فوزه على نظيره الزمالك بركلات الترجيح، الجمعة، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

واستضاف استاد ”لوسيل“ المونديالي في قطر، كأس السوبر بين فريقي الهلال بطل الدوري السعودي والزمالك بطل الدوري المصري الممتاز، بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسجل الهلال أول أهداف القمة في الدقيقة 18 عن طريق النيجيري أوديون إيغالو الذي انفرد ووضع الكرة في الشباك صعبة على الحارس المصري محمد عواد.

وتمكن الزمالك من إدراك التعادل في الدقيقة 33 من كرة ردها عبد الله معيوف لتجد قدم أحمد سيد زيزو ويُسكنها الشباك بتسديدة قوية.

أحمد مصطفى زيزو يتعادل لنادي #الزمالك في مرمى الهلال.#كأس_سوبر_لوسيل pic.twitter.com/MGldT21hpc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 9, 2022

ومع نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة، واستطاع ”الزعيم“ الظفر باللقب بعد تسجيل لاعبيه 4 ضربات مقابل واحدة للزمالك.

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري ولوسيانو فييتو وأندري كاريو.

فيما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمد أشرف ”روقا“ وأهدر أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

يشار إلى أن مباريات كأس العالم ”FIFA قطر 2022″، ستنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بلقاء افتتاحي سيجمع منتخب قطر المضيف ونظيره الإكوادوري على استاد البيت.

وستشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يوما، على أن يسدل الستار على منافساتها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

وينظر لمونديال قطر على أنه الحدث الرياضي الأكبر عالميا الذي يستضيفه بلد عربي شرق أوسطي.

وفي إطار المساهمة بتيسير فترة المونديال، أعلنت دول خليجية أبرزها السعودية والكويت، تسيير رحلات يومية إلى قطر ليتمكن أكبر عدد ممكن من عشاق الرياضة من حضور البطولة.