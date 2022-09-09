الرائد يقدم احتجاجًا رسميًا ضد مشاركة عبد الرزاق حمدالله مع الاتحاد

قدمت إدارة نادي الرائد السعودي احتجاجًا رسميًا للجنة الانضباط باتحاد القدم، ضد مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة، وشهدت فوز ”العميد“.

وشهدت المباراة عودة حمد الله بعد يومين من قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد بإيقافه 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

وكان النصر قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا مع الاتحاد.

وبناءً على مشاركة حمدالله قرر الرائد التقدم باحتجاج رسمي ضد الاتحاد، أمام لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية تورط إيقاف عبدالرزاق حمدالله.

ويحق للرائد تقديم شكوى إلى الاتحاد، بعد ساعتين فقط من انتهاء المباراة التي جمعتهما، مع دفع الرسوم المستحقة.

ترتيب الدوري السعودي: أحمد حجازي يقود الاتحاد إلى المركز الثالث بفوز صعب على الرائد https://t.co/y7YRvyQRBJ pic.twitter.com/aXLoUh5s2c — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 9, 2022

وفاز الاتحاد على مضيفه الرائد 1-صفر ليعود إلى درب الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة، في مباراة شهدت عودة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد رفع الإيقاف.

وسجل المدافع المصري أحمد حجازي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 عندما اصطدمت رأسيته بالقائم الأيمن قبل أن تهز الشباك.

وكان الاتحاد قد سقط في فخ التعادل دون أهداف أمام الاتفاق في الجولة الماضية بعد أن بدأ الموسم بفوز كبير 3-صفر على العدالة.

وبهذا الفوز يرتقي وصيف بطل، الموسم الماضي، إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر والهلال صاحب المركز الثاني. بينما يتجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط في المركز العاشر.