لقطة سوبر لوسيل.. سلمان الفرج يمنح عبدالله المعيوف شارة القيادة ويطلب منه حمل الكأس (فيديو)

منح سلمان الفرج قائد نادي الهلال السعودي، شارة قيادة الفريق لزميله عبدالله المعيوف، خلال مراسم استلام كأس سوبر لوسيل بعد فوز ”الزعيم“ على الزمالك.

وأهدر زيزو ركلته بالتسديد في القائم وتصدى المعيوف لركلة محمود حمدي (الونش) بينما سدد محمد أشرف (روقا) الركلة الوحيدة الناجحة للزمالك.

وقام الفرج بخلع الشارة من يده وتقليدها للمعيوف ليحمل كأس سوبر لوسيل على منصة التتويج بعد أن نجح في قيادة الفريق للفوز بكأس سوبر لوسيل.

لقطة العام.. سلمان الفرج يمنح عبدالله المعيوف شارة القيادة ويطلب منه التقدم لحمل كأس #سوبر_لوسيل.#الهلال_الزمالك pic.twitter.com/DGELnfJg8w — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 9, 2022

وتوج الهلال بكأس ”سوبر لوسيل“ بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح 4-1 في المواجهة التي جمعت بين بطلي السعودية ومصر في استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وانتهى زمن القمة العربية بالتعادل 1-1، حيث افتتح بطل آسيا التسجيل بهدف النيجيري أوديون إيجالو بتسديدة من فوق الحارس محمد عواد في غياب الرقابة بالدقيقة 18.

وتعادل أحمد مصطفى سيد (زيزو) من متابعة لتسديدة سيف الدين الجزيري المرتدة من الحارس عبد الله المعيوف في الدقيقة 33.

أحمد مصطفى زيزو يتعادل لنادي #الزمالك في مرمى الهلال.#كأس_سوبر_لوسيل pic.twitter.com/MGldT21hpc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 9, 2022

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري ولوسيانو فييتو وأندري كاريو.

فيما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمد أشرف ”روقا“، وأهدر أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش.

وشارك الزمالك في المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما شارك الهال بصفته بطل الدوري السعودي.

وتستضيف قطر مونديال 2022 لكرة القدم على 8 ملاعب، بُنيت 7 منها للحدث خاصة، بالإضافة إلى استاد خليفة الدولي الذي أعيد تجديده.