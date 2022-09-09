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رياضة

لقطة سوبر لوسيل.. سلمان الفرج يمنح عبدالله المعيوف شارة القيادة ويطلب منه حمل الكأس (فيديو)
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 20:52 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 22:15 GMT

لقطة سوبر لوسيل.. سلمان الفرج يمنح عبدالله المعيوف شارة القيادة ويطلب منه حمل الكأس (فيديو)

منح سلمان الفرج قائد نادي الهلال السعودي، شارة قيادة الفريق لزميله عبدالله المعيوف، خلال مراسم استلام كأس سوبر لوسيل بعد فوز "الزعيم" على الزمالك. وأهدر زيزو

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

منح سلمان الفرج قائد نادي الهلال السعودي، شارة قيادة الفريق لزميله عبدالله المعيوف، خلال مراسم استلام كأس سوبر لوسيل بعد فوز ”الزعيم“ على الزمالك.

وأهدر زيزو ركلته بالتسديد في القائم وتصدى المعيوف لركلة محمود حمدي (الونش) بينما سدد محمد أشرف (روقا) الركلة الوحيدة الناجحة للزمالك.

وقام الفرج بخلع الشارة من يده وتقليدها للمعيوف ليحمل كأس سوبر لوسيل على منصة التتويج بعد أن نجح في قيادة الفريق للفوز بكأس سوبر لوسيل.

وتوج الهلال بكأس ”سوبر لوسيل“ بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح 4-1 في المواجهة التي جمعت بين بطلي السعودية ومصر في استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وانتهى زمن القمة العربية بالتعادل 1-1، حيث افتتح بطل آسيا التسجيل بهدف النيجيري أوديون إيجالو بتسديدة من فوق الحارس محمد عواد في غياب الرقابة بالدقيقة 18.

وتعادل أحمد مصطفى سيد (زيزو) من متابعة لتسديدة سيف الدين الجزيري المرتدة من الحارس عبد الله المعيوف في الدقيقة 33.

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري ولوسيانو فييتو وأندري كاريو.

فيما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمد أشرف ”روقا“، وأهدر أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش.

وشارك الزمالك في المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما شارك الهال بصفته بطل الدوري السعودي.

وتستضيف قطر مونديال 2022 لكرة القدم على 8 ملاعب، بُنيت 7 منها للحدث خاصة، بالإضافة إلى استاد خليفة الدولي الذي أعيد تجديده.

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