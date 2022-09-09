ركلات الترجيح تُهدي الهلال كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك

توج الهلال بكأس ”سوبر لوسيل“ بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح 4-1 في المواجهة التي جمعت بين بطلي السعودية ومصر في استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

انتهى زمن القمة العربية بالتعادل 1-1، حيث افتتح بطل آسيا التسجيل بهدف النيجيري أوديون إيجالو بتسديدة من فوق الحارس محمد عواد في غياب الرقابة بالدقيقة 18.

وتعادل أحمد مصطفى سيد (زيزو) من متابعة لتسديدة سيف الدين الجزيري المرتدة من الحارس عبد الله المعيوف في الدقيقة 33.

أحمد مصطفى زيزو يتعادل لنادي #الزمالك في مرمى الهلال.#كأس_سوبر_لوسيل pic.twitter.com/MGldT21hpc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 9, 2022

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري ولوسيانو فييتو وأندري كاريو.

فيما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمد أشرف ”روقا“ وأهدر أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

وشارك الزمالك في المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما شارك الهال بصفته بطل الدوري السعودي.

وتستضيف قطر مونديال 2022 لكرة القدم على 8 ملاعب، بُنيت 7 منها للحدث خاصة، بالإضافة إلى استاد خليفة الدولي الذي أعيد تجديده.

يشار إلى أن مباريات كأس العالم ”FIFA قطر 2022″، ستنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بلقاء افتتاحي سيجمع منتخب قطر المضيف ونظيره الإكوادوري على استاد البيت.

وستشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يوما، على أن يسدل الستار على منافساتها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

وينظر لمونديال قطر على أنه الحدث الرياضي الأكبر عالميا الذي يستضيفه بلد عربي شرق أوسطي.

وفي إطار المساهمة بتيسير فترة المونديال، أعلنت دول خليجية أبرزها السعودية والكويت، تسيير رحلات يومية إلى قطر ليتمكن أكبر عدد ممكن من عشاق الرياضة من حضور البطولة.