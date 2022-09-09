ترتيب الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود الاتحاد إلى المركز الثالث بفوز صعب على الرائد

قاد المدافع المصري الدولي أحمد حجازي فريقه الاتحاد للفوز على مضيفه الرائد 1 – صفر، يوم الجمعة، في المرحلة الثالثة من دوري ”روشن“ السعودي.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، سجل حجازي هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى سبع نقاط ليتقدم للمركز الثالث، وتوقف رصيد الرائد عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وشهدت المباراة عودة حمد الله بعد يومين من قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد بإيقافه أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

وكان النصر قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عاما مع الاتحاد.

الاتفاق يحقق أول انتصار بالدوري على حساب الباطن

وفي مباراة أخرى حقق الاتفاق فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه 3-صفر على ضيفه الباطن متذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح البرازيلي فيتينيو التسجيل لصاحب الضيافة في الدقيقة 66 عندما راوغ مدافعي الباطن على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية هزت الشباك.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ضاعف يوسف نياكاتي تقدم الاتفاق من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لنظام حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل تركي محمد الظفيري الهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

الاتفاق يضرب بالثلاثة✅

والباطن بلا نقاط للمرة الثالثة ❌ 📺 شاهد ثلاثية إتي الشرقية⚽️#الاتفاق_الباطن#SSC pic.twitter.com/wqGaMIHr86 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2022

بهذا الفوز، يرتفع رصيد الاتفاق، الذي حقق تعادلا وهزيمة في الجولتين الماضيتين، إلى أربع نقاط في المركز السابع، بينما يقبع الباطن في المركز 16 والأخير دون أي نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: