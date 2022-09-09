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رياضة

إصابة عنيفة لأحمد شراحيلي خلال مباراة الاتحاد والرائد (فيديو)
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 18:56 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 20:35 GMT

إصابة عنيفة لأحمد شراحيلي خلال مباراة الاتحاد والرائد (فيديو)

تعرض أحمد شراحيلي لاعب نادي الاتحاد السعودي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الرائد في دوري روشن السعودي. وتدخل مدافع الرائد بعنف على قدم شراحيلي التي تعرضت

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض أحمد شراحيلي لاعب نادي الاتحاد السعودي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الرائد في دوري روشن السعودي.

وتدخل مدافع الرائد بعنف على قدم شراحيلي التي تعرضت لالتواء شديد، ما تسبب في صراخ اللاعب وخروجه من الملعب.

واضطر الجهاز الفني للاتحاد إلى إخراج شراحيلي من الملعب، والدفع باللاعب أحمد بامسعود.

وسيقوم أحمد شراحيلي بإجراء بعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج، ومدة غيابه عن الملاعب.

ويحل نادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على فريق الرائد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الاتحاد سقط في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق، بعد فوز عريض على العدالة في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، الرائد يدخل المباراة بعد فوز هام على الوحدة، ويريد استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد.

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