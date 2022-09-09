إصابة عنيفة لأحمد شراحيلي خلال مباراة الاتحاد والرائد (فيديو)

تعرض أحمد شراحيلي لاعب نادي الاتحاد السعودي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الرائد في دوري روشن السعودي.

وتدخل مدافع الرائد بعنف على قدم شراحيلي التي تعرضت لالتواء شديد، ما تسبب في صراخ اللاعب وخروجه من الملعب.

واضطر الجهاز الفني للاتحاد إلى إخراج شراحيلي من الملعب، والدفع باللاعب أحمد بامسعود.

إصابة قوية جدًا لـ أحمد شراحيلي 😞 الله يقومه بالسلامة pic.twitter.com/7LlTBzhCQ6 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 9, 2022

وسيقوم أحمد شراحيلي بإجراء بعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج، ومدة غيابه عن الملاعب.

ويحل نادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على فريق الرائد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الاتحاد سقط في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق، بعد فوز عريض على العدالة في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، الرائد يدخل المباراة بعد فوز هام على الوحدة، ويريد استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد.