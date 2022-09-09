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رياضة

أهداف مباراة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 18:32 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 18:40 GMT

أهداف مباراة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل

تقدم النيجيري أوديون إيغالو مهاجم نادي الهلال السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في العاصمة القطرية الدوحة في بطولة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم النيجيري أوديون إيغالو مهاجم نادي الهلال السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في العاصمة القطرية الدوحة في بطولة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

وأحرز إيغالو هدف الهلال بشكل رائع في الدقيقة 17 بعد استلامه لكرة بينية، وضرب مصيدة التسلل ووضع الكرة من فوق محمد عواد لتسكن شباك الفريق الأبيض.

تدور مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال بطل الدوري السعودي والزمالك بطل الدوري المصري على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، في مباراة كأس سوبر لوسيل.

وتقابل الفريقان 3 مرات في نسخة دوري أبطال العرب موسم 2003 – 2004، وكانت المواجهة الأولى في السعودية في دور المجموعات، وفاز الهلال بثنائية سامي الجابر والإيفواري كايندا تراوري.

وتعادل الفريقان في القاهرة بدور المجموعات بنتيجة 1/1 بعدما سجل حازم إمام للزمالك وأحرز الغامبي جاتو سيسيه للهلال، ثم تقابلا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في لبنان وفاز الزمالك بنتيجة 3/2 بعدما سجل أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق للأبيض، ومحمد الشلهوب وأحمد الصويلح للأزرق.

وتقابل الفريقان في مباراة السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر 2018 وفاز الزمالك بنتيجة 2/1 بعدما سجل التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونغو كاسونغو، وأحرز السوري عمر خريبين هدف الهلال.

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