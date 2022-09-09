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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في سوبر لوسيل
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 13:23 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 13:35 GMT

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في سوبر لوسيل

تتجه الأنظار إلى إستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلعب الهلال بطل الدوري السعودي مع منافسه الزمالك بطل الدوري المصري، في كأس سوبر لوسيل. وتنقل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تتجه الأنظار إلى إستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلعب الهلال بطل الدوري السعودي مع منافسه الزمالك بطل الدوري المصري، في كأس سوبر لوسيل.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة الكأس 1 و2 بصوت المعلقين سمير المعيرفي وأحمد الطيب على الترتيب.

وتنقل أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس بصوت المعلقين مدحت شلبي ومؤمن حسن بجانب قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق أحمد النفيسه.

وتقام المباراة على ملعب (لوسيل)، ويدير المباراة الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، وتنطلق الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتقابل الفريقان 3 مرات في نسخة دوري أبطال العرب موسم 2003/2004، وكانت المواجهة الأولى في السعودية في دور المجموعات وفاز الهلال 2/0 سجلهما سامي الجابر والإيفواري كايندا تراوري.

وتعادل الفريقان 1/1 في القاهرة بدور المجموعات، وسجل حازم إمام للزمالك وأحرز الغامبي جاتو سيسيه للهلال، ثم تقابلا في مباراة تحديد المركز الثالث في لبنان وفاز الزمالك 3/2 بعدما سجل أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق للأبيض ومحمد الشلهوب وأحمد الصويلح للأزرق.

وتقابل الفريقان في مباراة السوبر المصري السعودي في أكتوبر 2018 وفاز الزمالك 2/1، وسجل للفريق المصري التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونغو كاسونغو، في حين سجل السوري عمر خريبين هدف الهلال.

ويتسع إستاد لوسيل لـ80 ألف متفرج وأنشئ عام 2021، ويستضيف إستاد لوسيل 10 مباريات في نهائيات كأس العالم بينها المباراة النهائية ومباراتا نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر على إستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل.

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