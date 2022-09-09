القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في سوبر لوسيل

تتجه الأنظار إلى إستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلعب الهلال بطل الدوري السعودي مع منافسه الزمالك بطل الدوري المصري، في كأس سوبر لوسيل.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة الكأس 1 و2 بصوت المعلقين سمير المعيرفي وأحمد الطيب على الترتيب.

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الزمالك في سوبر لوسيل https://t.co/G4FohFES4h pic.twitter.com/zDOCge01eT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 9, 2022

وتنقل أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس بصوت المعلقين مدحت شلبي ومؤمن حسن بجانب قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق أحمد النفيسه.

وتقام المباراة على ملعب (لوسيل)، ويدير المباراة الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، وتنطلق الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتقابل الفريقان 3 مرات في نسخة دوري أبطال العرب موسم 2003/2004، وكانت المواجهة الأولى في السعودية في دور المجموعات وفاز الهلال 2/0 سجلهما سامي الجابر والإيفواري كايندا تراوري.

خلاط سالم الدوسري أم رقصة شيكابالا.. من يحتفل في سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك؟ https://t.co/apfPvjZXKS pic.twitter.com/OecwTyF6Qk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2022

وتعادل الفريقان 1/1 في القاهرة بدور المجموعات، وسجل حازم إمام للزمالك وأحرز الغامبي جاتو سيسيه للهلال، ثم تقابلا في مباراة تحديد المركز الثالث في لبنان وفاز الزمالك 3/2 بعدما سجل أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق للأبيض ومحمد الشلهوب وأحمد الصويلح للأزرق.

وتقابل الفريقان في مباراة السوبر المصري السعودي في أكتوبر 2018 وفاز الزمالك 2/1، وسجل للفريق المصري التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونغو كاسونغو، في حين سجل السوري عمر خريبين هدف الهلال.

ويتسع إستاد لوسيل لـ80 ألف متفرج وأنشئ عام 2021، ويستضيف إستاد لوسيل 10 مباريات في نهائيات كأس العالم بينها المباراة النهائية ومباراتا نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر على إستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل.