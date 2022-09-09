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رياضة

تعرض سيارة معتز هوساوي لحادث خلال توقفها في جراج (فيديو)
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 12:38 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 13:45 GMT

تعرض سيارة معتز هوساوي لحادث خلال توقفها في جراج (فيديو)

تعرضت سيارة معتز هوساوي لاعب نادي التعاون لحادث خلال توقفها في جراج. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع "تويتر" اصطدام سيارة بسيارة معتز هوساوي المتوقفة، بجانب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعرضت سيارة معتز هوساوي لاعب نادي التعاون لحادث خلال توقفها في جراج.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع ”تويتر“ اصطدام سيارة بسيارة معتز هوساوي المتوقفة، بجانب سيارات أخرى.

وفي يونيو الماضي أعلن نادي التعاون تجديد عقد مدافعه معتز هوساوي لموسم واحد مع أولوية التمديد لموسم إضافي، علما أن اللاعب يبلغ من العمر 30 عاما.

وانتقل معتز هوساوي للتعاون في السوق الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر قادما من النادي الأهلي.

ولعب معتز هوساوي للفريق الأهلي في الأهلي السعودي بين 2015 و2022، ونال معه لقبا في الدوري السعودي ولقبا في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبا في كأس السوبر السعودي، ولقبا في كأس ولي العهد التي ألغيت.

يشار إلى أن التعاون حقق في أول جولتين في الدوري السعودي فوزه على الفتح والنصر.

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