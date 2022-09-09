تعرض سيارة معتز هوساوي لحادث خلال توقفها في جراج (فيديو)

تعرضت سيارة معتز هوساوي لاعب نادي التعاون لحادث خلال توقفها في جراج.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع ”تويتر“ اصطدام سيارة بسيارة معتز هوساوي المتوقفة، بجانب سيارات أخرى.

سيارة معتز هوساوي تتعرض لحادث وهي متوقفة 😨 pic.twitter.com/FQNWBcnSkG — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 9, 2022

وفي يونيو الماضي أعلن نادي التعاون تجديد عقد مدافعه معتز هوساوي لموسم واحد مع أولوية التمديد لموسم إضافي، علما أن اللاعب يبلغ من العمر 30 عاما.

وانتقل معتز هوساوي للتعاون في السوق الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر قادما من النادي الأهلي.

ولعب معتز هوساوي للفريق الأهلي في الأهلي السعودي بين 2015 و2022، ونال معه لقبا في الدوري السعودي ولقبا في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبا في كأس السوبر السعودي، ولقبا في كأس ولي العهد التي ألغيت.

يشار إلى أن التعاون حقق في أول جولتين في الدوري السعودي فوزه على الفتح والنصر.