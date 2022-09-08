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رياضة

ترتيب الدوري السعودي: الشباب يكتسح الطائي ويجاور الهلال في الصدارة (فيديو)
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 19:55 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 20:10 GMT

ترتيب الدوري السعودي: الشباب يكتسح الطائي ويجاور الهلال في الصدارة (فيديو)

تغلب نادي الشباب 4/0 على ضيفه الطائي، لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي، اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز). وتقدم كريستيان جوانكا للشباب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تغلب نادي الشباب 4/0 على ضيفه الطائي، لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي، اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وتقدم كريستيان جوانكا للشباب في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وأضاف أرون سالم بوبندزا من ضربة جزاء الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 62، قبل أن يسجل كريستيان جوانكا الهدف الشخصي الثاني، والثالث للشباب في الدقيقة 70 من ضربة جزاء أيضا.

واختتم كارلوس جونيور رباعية الشباب في الدقيقة 82، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية متقنة من هتان باهبري.

وحقق الشباب فوزه الثالث على التوالي، بعدما تغلب على الباطن وأبها والطائي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة مع الشباب.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد الطائي عند 6 نقاط، في المركز الخامس، علما أنه تغلب على الاتفاق والعدالة في أول جولتين.

ولحساب الجولة ذاتها تغلب الوحدة 1/0 على أبها سجله سعد ناطق ناجي، لاعب أبها، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

ورفع الوحدة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر، وهو نفس رصيد أبها.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة غدا الجمعة عندما يلعب الاتفاق مع الباطن، والاتحاد مع الرائد، ويوم السبت يلعب النصر مع ضمك، والتعاون مع الفيحاء.

وافتتحت مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بفوز الهلال، حامل اللقب، على الفتح يوم الأحد الماضي.

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