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رياضة

رسميا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع رياض بودبوز
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 18:25 GMT

رسميا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع رياض بودبوز

أعلن الأهلي السعودي، رسميا، اليوم الخميس، التعاقد مع الجزائري رياض بودبوز". وكتب الأهلي عبر حسابه في موقع "تويتر": "محارب الصحراء رياض بودبوز أهلاويا". صور من

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الأهلي السعودي، رسميا، اليوم الخميس، التعاقد مع الجزائري رياض بودبوز“.

وكتب الأهلي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”محارب الصحراء رياض بودبوز أهلاويا“.

ولم يكشف الأهلي عن التفاصيل المالية أو مدة العقد.

كما أعلن الأهلي التعاقد مع المدافع الأنغولي باستوس.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الثلاثاء التعاقد مع هشام فايق، واستعار ثامر العلي من الفيصلي.

ويتولى يوسف عنبر تدريب الأهلي خلفا للمقال روبرت سيبولدي.

أول فوز

ويوم الإثنين الماضي حقق النادي الأهلي فوزه الأول في دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) بعد تغلبه 1/0 على ضيفه الخلود، لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

وعلى مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة انتهى الشوط الأول من المباراة على نتيجة التعادل السلبي.

واحتسب حكم المباراة عبدالرحمن السلطان ضربة جزاء نجح لويس غرابان في تسجيلها ليتقدم الأهلي 1/0 في الدقيقة 51.

وتعادل الأهلي في أول جولة مع القيصومة، ثم خسر أمام الأخدود، ليرفع الفوز على الخلود رصيد الراقي إلى 4 نقاط، وهو نفس رصيد جدة، والجبلين، والساحل.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع العروبة ثم مع أحد ثم مع جدة في الجولات الثلاث المقبلة.

وكانت هذه أول مباراة للأهلي بعد رحيل رئيسه ماجد النفيعي وتعيين وليد معاذ مكانه، كما أنها أول مباراة للأهلي مع المدرب يوسف عنبر الذي خلف روبرت سيبولدي.

ويسعى الأهلي للعودة سريعا إلى دوري المحترفين السعودي، علما أنه يشارك في دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي

وهبط الأهلي من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري يلو بعدما حصد 32 نقطة من 30 مباراة، واحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وسبق للأهلي الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين ثلاث مرات أعوام 1978 و1984 و2016.

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