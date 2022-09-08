1.2 مليار يورو.. صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد عرضه لشراء إنتر ميلان

عاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمحادثات مع سونينغ في محاولة شراء إنتر ميلان، بعد العودة بعرض بقيمة 1.2 مليار يورو.

ونقل موقع ”sempreinter“ عن شبكة ”Sky Sport Italia“ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عاد إلى طاولة المفاوضات لمحاولة إقناع مالكي النيرازوري الحاليين من خلال تحسين عروضهم الحالية لمحاولة شراء النادي.

كما أكد موقع ”SportItalia“ أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ مرة أخرى محاولة شراء إنتر ميلان من سونينغ بعرض متزايد بشكل كبير بقيمة 1.2 مليون يورو.

وأشارت إلى أنه سنرى كيف يستجيب الملاك الحاليون لأي عروض محسّنة من سونينغ لشراء النادي.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة في السعودية نادي نيوكاسل بنسبة 80%، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وفي أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة ”فوتبول إيطاليا“ بتقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بعرض لشراء إنتر ميلان بعرض تقترب قيمته من مليار يورو.

وعانى إنتر ميلان من مشاكل مالية، حيث اضطر إلى بيع روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي إلى تشيلسي وباريس سان جيرمان، على التوالي، صيف 2021، قبل أن يستعيد لوكاكو هذا الصيف بنظام الإعارة.