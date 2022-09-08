إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

تايمز: السعودية تستعد لتقديم طلب تنظيم كأس العالم 2030 بملف مشترك مع مصر واليونان
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 15:28 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 15:30 GMT

تايمز: السعودية تستعد لتقديم طلب تنظيم كأس العالم 2030 بملف مشترك مع مصر واليونان

تستعد المملكة العربية السعودية للإعلان عن عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030. ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلًا عن مصادر مطلعة على العملية،

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تستعد المملكة العربية السعودية للإعلان عن عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

ونشرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية نقلًا عن مصادر مطلعة على العملية، تقريرًا قالت فيه إن الإعلان عن تنظيم مشترك بين مصر، والسعودية، واليونان، أصبح وشيكًا، ويأتي بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة.

وكما هو الحال مع كأس العالم في قطر هذا العام إذا نجح العرض، سيتعين لعب البطولة في الشتاء لتجنب درجات الحرارة القصوى في يونيو / يوليو.

وأشارت إلى أنه من المفهوم أن المملكة العربية السعودية ستكون الشريك الرئيس، وستدفع -أو على الأقل- تساهم بتكاليف البنية التحتية للبلدين الآخرين.

وستكون المنافسة لاستضافة كأس العالم 2030 شرسة، حيث قدمت أوروغواي، والأرجنتين، وتشيلي، وباراجواي، عرضًا مشتركًا، في أوائل أغسطس، لاستضافة الحدث.

كما أطلقت إسبانيا، والبرتغال، حملتهما المشتركة لاستضافة كأس العالم 2030، بينما ذكرت وسائل الإعلام، في منتصف يوليو، أن المغرب قد استقر على تقديم عرض خاص به لاستضافة البطولة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play