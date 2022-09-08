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رياضة

بتال القوس يدعو "مركز التحكيم" لتحرك بشأن تغريدات سلطان الصامل
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 13:12 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 13:25 GMT

بتال القوس يدعو "مركز التحكيم" لتحرك بشأن تغريدات سلطان الصامل

من المتوقع أن يشارك حمدالله أمام الرائد يوم الجمعة، وهي المشاركة التي تثير جدلا من الآن حول قانونيتها.

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المصدر: محمد عطاالله ـ إرم نيوز

دعا الإعلامي الرياضي السعودي، بتال القوس، مركز التحكيم الرياضي السعودي إلى تحرك بشأن تغريدات المحكم الرياضي ”سلطان الصامل“ التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي السعودي خلال الأيام الأخيرة.
واختار نادي الاتحاد، ”الصامل“، محكمًا عنه في قضية استئناف عقوبات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وهو ما اعترض عليه نادي النصر، قبل أن يتم رفض اعتراضه.

ولاحقًا، قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي استئناف نادي الاتحاد على عقوبة عبدالرزاق حمدالله التي أقرتها لجنة الانضباط في ”قضية التسجيلات“ وعلقت عقوبة إيقاف اللاعب.
وبحسب بيان نادي الاتحاد السعودي، بات اللاعب مؤهلًا للمشاركة أمام الرائد في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال بتال القوس عبر توسيتر:“تغريدات تويتر، وفيسبوك، التي يُزعم أنها لسلطان الصامل المحكم الرياضي لا يمكن الوقوف أمامها متفرجين، هذا قاضٍ يحكم بين الناس وسمعته أهم صفاته“.
وتابع :“إذا كانت التغريدات العنصرية والمذهبية مزورة على المركز أن يقاضي مروجها، وإن كانت صحيحة عليه أن يحفظ ثقة الناس بعدالة ونزاهة القضاء الرياضي“.

وانتشرت تغريدات عديدة لسلطان الصامل اعتبرها كثيرون تحمل إساءات وسخرية من نادي النصر.
ووجه الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل رسالة عبر ”تويتر“ إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ووزير الرياضة، تحمل صورًا لتلك التغريدات.
وبحسب المستشار القانوني أحمد الأمير فإن ”الصامل“ غير مؤهل ليكون محكمًا في تلك القضية.

وغرد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عبر ”تويتر“ بعد تعليق عقوبة حمدالله:“ مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي، وفريق عمل قانوني في النادي، ومحكمون قانونيون في مركز التحكيم الرياضي السعودي، كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله؛ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية“.
ومن المتوقع أن يشارك ”حمدالله“ أمام الرائد، يوم الجمعة، وهي المشاركة التي تثير جدلًا من الآن حول قانونيتها.

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