بتال القوس يدعو "مركز التحكيم" لتحرك بشأن تغريدات سلطان الصامل

دعا الإعلامي الرياضي السعودي، بتال القوس، مركز التحكيم الرياضي السعودي إلى تحرك بشأن تغريدات المحكم الرياضي ”سلطان الصامل“ التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي السعودي خلال الأيام الأخيرة.

واختار نادي الاتحاد، ”الصامل“، محكمًا عنه في قضية استئناف عقوبات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وهو ما اعترض عليه نادي النصر، قبل أن يتم رفض اعتراضه.

تغريدات تويتر وفيسبوك التي يُزعم أنها لسلطان الصامل المحكم الرياضي لا يمكن الوقوف أمامها متفرجين هذا قاض يحكم بين الناس وسمعته أهم صفاته. اذا كانت التغريدات العنصرية والمذهبية مزورة على المركز ان يقاضي مروجها

وإن كانت صحيحة عليه أن يحفظ ثقة الناس في عدالة ونزاهة القضاء الرياضي. — بتال القوس (@battalalgoos) September 8, 2022

ولاحقًا، قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي استئناف نادي الاتحاد على عقوبة عبدالرزاق حمدالله التي أقرتها لجنة الانضباط في ”قضية التسجيلات“ وعلقت عقوبة إيقاف اللاعب.

وبحسب بيان نادي الاتحاد السعودي، بات اللاعب مؤهلًا للمشاركة أمام الرائد في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال بتال القوس عبر توسيتر:“تغريدات تويتر، وفيسبوك، التي يُزعم أنها لسلطان الصامل المحكم الرياضي لا يمكن الوقوف أمامها متفرجين، هذا قاضٍ يحكم بين الناس وسمعته أهم صفاته“.

وتابع :“إذا كانت التغريدات العنصرية والمذهبية مزورة على المركز أن يقاضي مروجها، وإن كانت صحيحة عليه أن يحفظ ثقة الناس بعدالة ونزاهة القضاء الرياضي“.

الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سبق وتحدثنا عن تغريدات المحكم #سلطان_الصامل ذو الميول الهلالية و التي عبر فيها عن عشقه ل #الهلال و كرهه الرياضي ل #النصر

لكنه نسى ما حذف حسابه في الفيس بوك

تقدر تطلع عليه هنا

👇https://t.co/ocreuTmcuN

واذا حذف الحساب كله مصور لاتخاف@AbdulazizTF

. pic.twitter.com/ruUTVCLe0A — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 7, 2022

وانتشرت تغريدات عديدة لسلطان الصامل اعتبرها كثيرون تحمل إساءات وسخرية من نادي النصر.

ووجه الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل رسالة عبر ”تويتر“ إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ووزير الرياضة، تحمل صورًا لتلك التغريدات.

وبحسب المستشار القانوني أحمد الأمير فإن ”الصامل“ غير مؤهل ليكون محكمًا في تلك القضية.

تغريدات رئيس فريق المحكمين فرانكو فراتيني في قضية السباح الصيني والتي تسببت بشطب اسمه من قائمة المحكمين في كاس والغاء الحكم الصادر من #كاس – عندنا تغريدات اسوء وفيها عنصرية مقيتة وقائمة محكمين تضم محكمين لا يحملون شهادة جامعية بالقانون https://t.co/cSye4Y3rQb pic.twitter.com/VZFsR5eh9n — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) September 8, 2022

وغرد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عبر ”تويتر“ بعد تعليق عقوبة حمدالله:“ مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي، وفريق عمل قانوني في النادي، ومحكمون قانونيون في مركز التحكيم الرياضي السعودي، كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله؛ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية“.

ومن المتوقع أن يشارك ”حمدالله“ أمام الرائد، يوم الجمعة، وهي المشاركة التي تثير جدلًا من الآن حول قانونيتها.