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رياضة

تجاهل الرد على سؤالين.. ناصر الخاطر: قطر واجهت انتقادات جائرة بسبب كأس العالم
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 11:49 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 12:10 GMT

تجاهل الرد على سؤالين.. ناصر الخاطر: قطر واجهت انتقادات جائرة بسبب كأس العالم

قبل 70 يوما على انطلاق البطولة اكتملت البنية التحتية للاستادات والنقل.

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المصدر: رويترز

قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، اليوم الخميس، إن قطر واجهت انتقادات جائرة بشأن استضافتها للبطولة، غير مبنية على حقائق، لكنها استجابت لأي انتقادات بناءة.

وتجاهل منظمو كأس العالم الرد على أسئلة حول كيفية معاقبة السلطات الأمنية القطرية للمشجعين الذين يخالفون القوانين، مثل تناول الكحول في الأماكن العامة.

كما لم يقدموا تفاصيل حول الدول التي سترسل أفراد شرطة أو جنودا إلى قطر للمساعدة في تأمين البطولة.
وشدد الخاطر في مؤتمر صحفي على أن تكلفة البطولة تضاهي بطولات كأس العالم الثلاث السابقة أو ربما أقل.
وأشار الخاطر إلى أنه قبل 70 يوما على انطلاق البطولة اكتملت البنية التحتية للاستادات والنقل.
وعن الحضور الجماهيري، قال الرئيس التنفيذي للبطولة إن مباريات الأرجنتين والمكسيك والسعودية إضافة لمباريات الافتتاح ونصف النهائي والنهائي حققت أفضل مبيعات التذاكر، حيث تم بيع 2.45 من أصل 3 ملايين تذكرة تم طرحها.

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