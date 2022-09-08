جدل حول قانونية مشاركة عبدالرزاق حمدالله في مباراة الرائد والاتحاد

قال المستشار القانوني الدولي، أحمد الأمير، إنه من حق نادي الرائد تقديم احتجاج في حال مشاركة اللاعب عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد في مباراة الفريقين المقبلة في دوري روشن السعودي.

كان نادي الاتحاد السعودي، أعلن تعليق عقوبة إيقاف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق، ليحق له بذلك المشاركة مع الفريق بدءًا من المباراة المقبلة.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، إنه تلقى خطابا رسميا من مركز التحكيم الرياضي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة عن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وبذلك يحق له المشاركة مع الفريق بدءًا من المباراة المقبلة أمام الرائد.

في مساحة @ALMRISEUL

——@AhmadAlamir1

المستشار أحمد الأمير

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تعليق العقوبة : ( اجراء مؤقت ) لتعليق عقوبة

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توقعي بما سيحدث في المستقبل بدون مدة محددة :-

1- اما حل مركز التحكيم الرياضي السعودي

2- او اعادة اجراءت القضية مع تغيير المحكمين

3- او الغاء تعليق العقوبة.

—— — عبدالله الايداء (@a_alaida1) September 8, 2022

وكان حمدالله تعرض للإيقاف بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على إثر شكوى قدمها ضده ناديه السابق النصر. العالمي اشتكى اللاعب بعد رحيله عن النادي، إثر حصوله على تسجيلات صوتية له، متحدثًا مع حامد البلوي، المدير التنفيذي للعميد، يحرضه فيها الأخير على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وبعد عدة أشهر من التحقيقات، أكدت اللجنة صحة التسجيلات، وأصدرت قراراتها بإيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، وحرمان النادي من التعاقدات لفترة واحدة، في أغسطس الماضي.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الرائد في مواجهة قوية ستجمعهما يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وغرد الأمير عبر تويتر ”النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ينص على أن العقوبة غير قابلة للاستئناف“.

وتابع ”لذلك بما أن الاستئناف وتعليق العقوبة حصل دون وجود اتفاقية تحكيم بالتعليق وهذا غير صحيح قانونيا وليس له أثر، يحق للرائد الاحتجاج على أن مشاركة اللاعب غير قانونية“.

وبحسب الأمير فإنه على نادي الاتحاد الحصول أولا على إذن من اتحاد الكرة السعودي لمشاركة حمدالله أمام الرائد.

كان نادي الاتحاد جهز الإجراءات الإدارية اللازمة للحاق اللاعب ببعثة الفريق لمواجهة الرائد؛ ما يعني وجود نية لمشاركته بعد تلقي النادي خطابا يؤكد تعليق العقوبة.

🚨#عاجل : المستشار القانوني والخبير الدولي #أحمد_الامير : نصت المادة 36 من النظام الاساسي للمركز بأن قواعد واجراءات #كاس تطبق في كل ما لم يرد فيه نص .

وأضاف : يتوجب على #النصر التظلم امام رئيس اللجنة الاولمبية السعودية بسبب هذه الاخطاء الموازية الصادرة #بتعليق_العقوبة . — ُُمتعب العواد (@motabalawwd) September 8, 2022

وفي مساحة عبر تويتر مع الإعلامي عبدالعزيز المريسل توقع الأمير عدة سيناريوهات بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق عقوبة حمدالله، وهي: حل مركز التحكيم الرياضي السعودي، أو إعادة إجراءت القضية مع تغيير المحكمين، أو إلغاء تعليق العقوبة.

وشدد الأمير على أنه وفقا لنص المادة الـ36 من النظام الأساسي للمركز فأن قواعد وإجراءات ”كاس“ تطبق في كل ما لم يرد فيه نص.

وأضاف ”يتوجب على النصر التظلم أمام رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بسبب هذه الأخطاء الموازية الصادرة بتعليق العقوبة“.

كما أنه يتوجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم الطعن أمام رئيس اللجنة الأولمبية ضد مركز التحكيم الرياضي لوجود قرارات ظهرت دون علمه.

كان نادي النصر تقدم باعتراض على تعيين سلطان الصامل محكما ممثلا لنادي الاتحاد في القضية، غير أن اعتراضه قد تم رفضه، إذ يرى النصر أن الصامل يفتقد الحيادية بسبب تغريدات سابقة له أعلن خلالها تشجيعه لنادي الهلال، وسخريته من النصر.