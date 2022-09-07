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رياضة

الكشف عن مجسم كأس سوبر لوسيل (فيديو)
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 19:31 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 19:45 GMT

الكشف عن مجسم كأس سوبر لوسيل (فيديو)

كشفت لجنة المشاريع والإرث القطرية عن مجسم كأس مباراة سوبر لوسيل، التي ستجمع بين فريقي الزمالك المصري والهلال السعودي. ونشرت قنوات "الكاس" صورة لمجسم كأس لوسيل

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت لجنة المشاريع والإرث القطرية عن مجسم كأس مباراة سوبر لوسيل، التي ستجمع بين فريقي الزمالك المصري والهلال السعودي.

ونشرت قنوات ”الكاس“ صورة لمجسم كأس لوسيل بقاعدته السوداء، ومجسمه الذهبي، وفي القمة مجسم لملعب لوسيل بصورة مصغرة.

ويستعد الزمالك بطل الدوري المصري لمواجهة منافسه الهلال بطل الدوري السعودي في كأس سوبر لوسيل في قطر، يوم الجمعة 9 سبتمبر على ستاد لوسيل.

يتسع ستاد لوسيل لـ80 ألف متفرج وأنشئ عام 2021، ويستضيف 10 مباريات في نهائيات كأس العالم، بينها المباراة النهائية ومباراتا نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر على ستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على ستاد لوسيل.

وسبق أن لعب الزمالك والهلال العديد من المباريات في دوري أبطال العرب، وآخر مواجهات الفريقين كانت عام 2018 في كأس السوبر السعودي المصري وفاز الزمالك 2/1 على ملعب مرسول بارك.

وتوج نادي الزمالك رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2021/2022، للمرة الثانية على التوالي، في حين فاز الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي.

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