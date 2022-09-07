أول تعليق من عبدالرزاق حمدالله بعد تعليق عقوبة إيقافه

أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مركز التحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة إيقاف تم توقيعها على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بعد شكوى من نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

وقال نادي الاتحاد في بيان على تويتر ”تلقى النادي اليوم خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق لاعب الفريق الأول الكابتن عبد الرزاق حمد الله.

”وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق بدءا من المباراة القادمة“.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت في الثاني من أغسطس آب الماضي إيقاف المغربي حمد الله أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

وكان النصر قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عاما مع الاتحاد.

الحمد لله 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/Hvrz9X5sZV — عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) September 7, 2022

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.

وتقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول في الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان النادي الملقب بالعميد من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.

وأوضحت اللجنة وقتها أن القرارات الصادرة بحق نادي الاتحاد قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وفي أول تعليق منه على قرار رفع العقوبة نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه على تويتر مرفقا بها صورتها بقميص نادي الاتحاد وعلق :“الحمد لله“.

وغرد الإعلامي دباس الدوسري حول تعليق العقوبة: ”ولعت من جديد، قضية ساخنة فصولها طويلة، تعطي دروسا قانونية مهمة“.

وعلق أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عبر تويتر: ”حينما تملك مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي وفريق عمل قانونيا في النادي ومحكمين قانونيين في مركز التحكيم الرياضي السعودي، كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله؛ ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية“.

وكشف الإعلامي علاء سعيد أنه تم حجز تذكرة طيران لعبدالرزاق حمدالله للمغادرة مع الفريق صباح غد إلى القصيم لمواجهة فريق الرائد في دوري روشن للمحترفين بعد رفع عقوبة الإيقاف.