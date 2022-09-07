نادي الاتحاد السعودي يعلن تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله

أعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، تعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق، ليحق له بذلك المشاركة مع الفريق بدءًا من المباراة المقبلة.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الأربعاء، إنه تلقى خطابا رسميا من مركز التحكيم الرياضي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة عن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وبذلك يحق له المشاركة مع الفريق بدءًا من المباراة المقبلة.

وكان حمدالله تعرض للإيقاف بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على إثر شكوى قدمها ضده ناديه السابق النصر.

📝| النادي يتلقى موافقة مركز التحكيم على تعليق عقوبة حمدالله pic.twitter.com/9ndM2dvCh8 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 7, 2022

العالمي اشتكى اللاعب بعد رحيله عن النادي، بعد حصوله على تسجيلات صوتية منسوبة إليه، متحدثًا مع حامد البلوي، المدير التنفيذي للعميد، يحرضه فيها الأخير على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وبعد عدة أشهر من التحقيقات، أكدت اللجنة صحة التسجيلات، وأصدرت قراراتها بإيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، وحرمان النادي من التعاقدات لفترة واحدة، في أغسطس الماضي.

وكانت هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم السعودي، وهي الخطوة التي اتخذها العميد بالفعل، وأتت ثمارها اليوم.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الرائد في مواجهة قوية ستجمعهما يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط، بينما يقبع الرائد بالمركز الثامن وفي رصيده 3 نقاط بعد لعب أول جولتين من المسابقة.

ويسعى الاتحاد لنسيان تعادله الأخير مع الاتفاق، من أجل تخطي عقبة الرائد من أجل حصد 3 نقاط جديدة ليتقدم على جدول ترتيب المسابقة.

بينما يبحث الرائد عن ثاني انتصاراته في مواجهة الاتحاد المقبلة وذلك بعد الخسارة من أبها في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الوحدة بهدف نظيف في المباراة الثانية.