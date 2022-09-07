خالد أبو راشد العضو الذهبي للأهلي السعودي: النفيعي لا يستحق أن تتواجد صورته مع رؤساء النادي السابقين

كشف خالد أبو راشد، العضو الذهبي للنادي الأهلي السعودي، عن رأيه الشخصي في مسألة إزالة صورة ماجد النفيعي من حائط رؤساء النادي السابقين، وهو الذي رحل بعد تدهور نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وكانت وزارة الرياضة قبلت استقالة النفيعي، وكلفت إدارة جديدة يترأسها وليد معاذ، لإدارة شؤون النادي، لحين عقد انتخابات جديدة.

القرار جاء بعدما افتتح الراقي مشواره في دوري يلو للدرجة الأولى بخسارة خمس نقاط في أول جولتين، إذ تعادل أمام القيصومة 1-1، وخسر أمام الأخدود 2-0.

وتعد هذه المشاركة الأولى للفريق الجداوي بدوري يلو في تاريخه، إذ احتل الموسم الماضي المركز قبل الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقامت الإدارة الحالية بإزالة صورة ماجد النفيعي من قائمة رؤساء الأهلي، الموجودة بقاعة الأمير بدر بن فهد، والتي تضم صور جميع الرؤساء الذين مروا على تاريخ النادي.

وقال خالد أبو راشد، في تصريحات تلفزيونية: ”المختلف في الأهلي حاليا هو عودة رجاله الأوفياء وجماهيره ورأينا الجماهير العاشقة والاتفاق والتكاتف ما بين الإدارة والجماهير، ومن حضر اجتماع الإدارة مؤخرا شاهد الوهج الذي عاد للأهلي وكل هذا حصل منذ رحيل الإدارة السابقة“.

وأضاف: ”على الجميع أن يتذكر أننا وجهنا دعوة سابقة للنفيعي في وجود 9 رؤساء سابقين ووجهوا المشورة والنصائح له، ولكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ كان فيه انعزال تام وعزل النادي عن أعضائه ثم عزله عن جماهيره، الإدارة السابقة لم توجه الدعوة لأحد من أعضاء النادي، النفيعي لم يأخذ بأي نصيحة مما طرحناها إطلاقا وانفرد بالقرارات التي أوصلت النادي للنتيجة الحالية، نصحنا النفيعي مرة واثنتين وألفا، ولكن لم يستمع لنا وتم الاستمرار على المدرب الأسبق هاسي حتى وصلنا لمرحلة الخطر، رفض نصائح 9 رؤساء سابقين وأعضاء وخلافه، ثم قرر إقالة هاسي ليحضر مدرب سيرته الذاتية أنه في آخر 12 مباراة انهزم في 11؟ هل يعقل هذا.. وهذا مثال بسيط عن القرارات الخاطئة وكانت النيتجة بكل ألم الهبوط لدوري يلو“.

#ملعب_SBC | خالد أبو راشد – العضو الذهبي للنادي الأهلي: المختلف في الأهلي عودة رجاله الأوفياء.. وماجد النفيعي لم يأخذ بنصائح أعضاء الشرف في فترة رئاسته.. و النفيعي لا يستحق أن تتواجد صورته مع رؤساء النادي السابقين. #قناة_SBC pic.twitter.com/vsbdFheo9D — #ملعب_SBC (@sbcsport) September 6, 2022

وأوضح: ”تواصلنا طوال الموسم الماضي مع وزارة الرياضة وتم ترشيح الأستاذ وليد معاذ من قبل أغلبية الأعضاء الذهبيين، والوزارة أخذت بهذا الترشيح، والكل يقف معه ويدعمه من أعضاء ورؤساء سابقين، والاستمرار على الرغم من الظروف الصعبة جدا، فاليوم الإدارة استلمت ناديا في وضع صعب وتم تفريغه من أغلب وأهم نجومه، ووقت ما تم التكليف كان باقيا 7 أيام على غلق باب التسجيل ومع ذلك في ظل الأيام القليلة تم تغيير الجهاز الفني وأيضا استقطاب 3 لاعبين جدد، كل هذا في 3 أيام فقط، وثقتنا كبيرة في نجوم الفريق الحاليين والتعاقدات التي حصلت، ومتفائلون والكل مع الفريق“.

وعن سر إزالة صورة ماجد النفيعي من قاعة الأعضاء السابقين، أوضح خالد أبو راشد: ”تابعت مثلكم من وسائل الإعلام هذا الموضوع، وسيكون فيه تباين كبير واختلاف وجدل حول هذا الموضوع، ولكن رأيي الشخصي مع كامل تقديري واحترامي لشخص الأستاذ ماجد النفيعي فهو لا يستحق أن تتواجد صورته مع رؤساء النادي السابقين، نحن نقيم عمله، جميع الرؤساء اجتهدوا ومنهم من وفق وآخرون لا، ولكن لا يوجد رئيس أصر على هذه الأخطاء ورفض أخذ أي مشورة ونصيحة وعززدل النادي عن جمهوره وأعضائه وأصبح شبه مغلق في وجه الجميع، فهل يعقل أن توضع صورته مع صور الرؤساء الذين اجتهدوا في خدمة النادي؟“.

وأتم: ”بتكاتف الجميع الأهلي سيعود لمكانه الطبيعي في دوي المحترفين الموسم المقبل“.

إزالة صورة ماجد النفيعي من قائمة رؤساء الأهلي السعودي (فيديو) https://t.co/GALMKv32GJ pic.twitter.com/gbNts8cNuE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

يذكر أن النفيعي كان قد فاز بمقعد الرئاسة في انتخابات أُجريت في مايو 2021، بعد منافسة مع المرشح زياد اليوسف، وكان من المفترض أن يستمر أربع سنوات.

وكانت هذه هي الولاية الثانية للنفيعي في رئاسة الراقي، إذ ترأسه من قبل في أبريل 2018، قبل أن يرحل في نهاية العام ذاته.