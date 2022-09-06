رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية يتمنى فوز الزمالك على الهلال في سوبر لوسيل (فيديو)

كشف رود خوليت، أسطورة الكرة الهولندية، عن هوية الفريق الذي سيشجعه في أمس سوبر لوسيل الذي سيجمع الزمالك المصري أمام الهلال السعودي في المباراة يوم الجمعة المقبل، في قطر.

وخلال الاستوديو التحليلي لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي المذاع على قناة ”بي إن سبورتس“ تم توجيه سؤال إلى رود خوليت من يتمنى أن يفوز في مباراة الزمالك والهلال السعودي في مباراة الجمعة المقبل؟ ليرد النجم الهولندي: ”الزمالك.. بالطبع أتمنى فوز الزمالك“.

فيما قال وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق إنه يريد فوز الأهلي الذي لن يشارك في المباراة.

ويستعد الزمالك بطل الدوري المصري لمواجهة منافسه الهلال بطل الدوري السعودي في كأس سوبر لوسيل في قطر، يوم الجمعة 9 سبتمبر على إستاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

ويتسع إستاد لوسيل لـ80 ألف متفرج وأنشئ عام 2021، ويستضيف إستاد لوسيل 10 مباريات في نهائيات كأس العالم بينها المباراة النهائية ومباراتا نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر على إستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل.

وسبق أن لعب الزمالك والهلال العديد من المباريات في دوري أبطال العرب، وآخر مواجهات الفريقين كانت عام 2018 في كأس السوبر السعودي المصري وفاز الزمالك 2/1 على ملعب مرسول بارك.

وتوج نادي الزمالك رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2021/2022، للمرة الثانية على التوالي، في حين فاز الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي.