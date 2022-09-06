سالم الدوسري يعتذر لمدربه رامون دياز بعد انفعاله خلال مباراة الهلال والفتح

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ أن سالم الدوسري لاعب الهلال قدم اعتذاره للجهازين الفني والإداري، وللجماهير الهلالية، بعد ردة الفعل الغاضبة التي أبداها إزاء قرار استبداله في المباراة الأخيرة أمام الفتح.

وقالت الصحيفة إن ”الدوسرى“ برر تصرفه بأنه كان بسبب حماسه ورغبته بخدمة الفريق، مما جعله يستاء ويغضب، ووعد اللاعب الجميع بعدم تكرار ذلك مستقبلًا، وأن يقدم كل ما يملك من جهد ومستوى لخدمة الهلال.

وكان ”الدوسرى“ لاعب الفريق قد انفعل على المدرب رامون دياز خلال استبداله باللاعب البرازيلي ميشيل ثم دخل في مشادة ساخنة مع المدرب الأرجنتيني أثناء خروجه.

ردود فعل واسعة بعد انفعال سالم الدوسري على رامون دياز https://t.co/pGP2vq8U6G pic.twitter.com/Eg6hOrXCdt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

وقامت جماهير الهلال، والإعلاميون، ومواقع التواصل الاجتماعي، بمهاجمة ”الدوسري“ كما أبدت استياءها منه على ردة فعله الغاضبة أمام مدربه رامون دياز.

ويستعد الهلال، يوم الجمعة المقبل 9 سبتمبر، لمواجهة الزمالك المصري، في المباراة التي ستجمع بينهما على لقب كأس سوبر لوسيل في الدوحة بقطر.

وقالت الصحيفة إنه ينتظر عودة النيجيري أوديون إيغالو، والمحترف البرازيلي ميشايل ديلغادو، للتشكيل الأساس للفريق أمام الزمالك المصري، بعد أن فضل دياز إراحتهما والاكتفاء بمشاركتهما لدقائق في المباراة الأخيرة.

وحقق الهلال فوزًا على نظيره الفتح بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

واحتل الهلال بهذه النتيجة صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بينما بقي الفتح في المركز السابع برصيد 3 نقاط.