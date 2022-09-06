رسميًا.. النادي الأهلي السعودي يتعاقد مع هشام فايق

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب الهولندي هشام فايق لمدة موسم رياضي واحد.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“ فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع هشام فايق في صفقة انتقال حر.

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هشام فايق أهلاوياً لمدة موسم رياضي واحد، في صفقة انتقال حر 💚 pic.twitter.com/87YOZcgL8O — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 6, 2022

وكان فايق لعب في الموسم الماضي ضمن صفوف الفيصلي، قبل أن يفك ارتباطه به بعد هبوط الفريق.

وتنوي إدارة الأهلي الجديدة بقيادة وليد معاذ تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدرجة الأولى في 8 سبتمبر الجاري.

ولعب هشام فايق لأندية: المير سيتي، ورودا كيركراده، وإكسيلسيور، وهيرينفين في هولندا، وزولت فاريجيم البلجيكي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن هشام فايق لعب 105 مباريات في الدوري الهولندي سجل فيها 15 هدفًا، وصنع 8، في حين لعب في دوري أبطال آسيا 5 مباريات مع الفيصلي سجل فيها هدفين، وصنع هدفًا.