الهلال يحصل على موافقة بمشاركة محمد كنو أمام الزمالك في كأس سوبر لوسيل

كشفت صحيفة ”الرياضية“، أن محمد كنو، لاعب نادي الهلال السعودي، سيشارك في مواجهة الزمالك بطل الدوري المصري بكأس سوبر لوسيل.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الهلال، يوم الجمعة المقبل، الموافق 9 سبتمبر على ملعب لوسيل بقطر، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع.

وأوضحت ”الرياضية“، أن ”إدارة الهلال تلقت موافقة رسمية بشأن مشاركة محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم الموقوف، في مواجهة الزمالك على كأس سوبر لوسيل، بصفتها مباراة ودية دولية“.

وكان محمد كنو قد تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب توقيعه للنصر، وفي نفس الوقت جدد تعاقده مع الزعيم.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي، ليحجز المقعد الأول في هذه المباراة، بينما حجز الزمالك البطاقة الثانية بالفوز بلقب الدوري المصري.

وسيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ونجح الهلال في الفوز خلال آخر بروفة له قبل مواجهة الزمالك، حيث تغلب على الفتح بدوري روشن السعودي، وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الجدول السعودي.

وعلى مستوى التاريخ، فالزمالك يتفوق على الهلال خلال مواجهاته، حيث التقى الفريقان في وقت سابق خلال 5 مباريات، كانت الغلبة للفريق الأبيض في 3 مباريات وخسر في لقاء وخيم التعادل على مواجهة أيضا.

ويعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.