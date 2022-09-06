فيديو اعتداء علي مندني إداري العربي على طبيب نادي السيب (شاهد)

انتشر مقطع فيديو، لاعتداء علي مندني رئيس جهاز الكرة بنادي العربي الكويتي على أحد أعضاء الجهاز الطبي بنادي السيب العماني، وتردد أنه طبيب الفريق، بعد مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الآسيوي أمس الإثنين.

وحدثت اشتباكات كبيرة عقب مباراة الفريقين، لكن تدخل رئيس جهاز الكرة علي مندني كان الحدث الأبرز، خاصة أنه حكم دولي سابق.

علي مندني أداري العربي الكويتي عندما كان لاعب لم نشاهده يشوت الكورة مثل هذه الشوته التي شات فيها وجه أدري السيب!#الكويت #العربي_السيب pic.twitter.com/W2ISKAsaMP — الزعيم (@HiLaL_19Asia) September 6, 2022

وتوجه مندني بقوة ناحية المدرب وركله في رأسه أثناء سقوطه على الأرض.

واشتبك عدد من لاعبي السيب مع العربي عقب صافرة النهاية في قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، حيث اعتدى عبد الغفور حارس العربي على النيجيري دانييل غيبولا لاعب السيب، في حين تدخل آخرون لإنهاء الاشتباك.

اكثر واغلب هوشات تحصل بالملاعب الخليجيه لابد ان يكون نادي كويتي طرف فيها …

العمانيين ضيوف عندنا ولابد من اكرام الضيف وليس ضربه ..

فتح تحقيق كامل بالمياراه واخذ تقرير الحكم والمراقب ومحاسبتهم حتا لاتتكرر هذا الامور .#فشله#العربي_السيب #علي_مندني pic.twitter.com/O0XD5mgdse — فواز العنزي (@alm7aini) September 6, 2022

وغرد الإعلامي الكويتي مطلق نصار الشريفي: ”كما طالبنا حارس العربي بالاعتذار من الأخوة العمانيين، نطالب رئيس جهاز الكرة علي مندني بالاعتذار بعد هذه اللقطة واعتدائه على أحد أعضاء فريق السيب وهو الحكم الدولى السابق والقدوة للاعبي فريقه منظر محزن“.

كما طالبنا حارس العربى بالاعتذار من الاخوه العمانيين نطالب رئيس جهاز الكره على مندنى بالاعتذار بعد هذه اللقطه واعتداءه على احد اعضاء فريق السيب وهو الحكم الدولى السابق والقدوه للاعبى فريقه منظر محزن ! pic.twitter.com/aqrbxjh7iZ — مطلق نصار الشريفي (@naifmez) September 6, 2022

اعتذار

من جهته، اعتذر سليمان عبدالغفور حارس وقائد العربي الكويتي للشعب العماني ونادي السيب.

وقال عبد الغفور عبر حسابه على تويتر عقب المباراة أمس الإثنين ”أنا سليمان عبد الغفور لاعب العربي الكويتي أعتذر من الجهاز الإداري ولاعبي السيب العُمانيين فقط، لكن المحترفين وأحد أفراد الطاقم الطبي فغير محترمين ولا يجب احترامهم.

”على مدار مسيرتي في الملاعب المستمرة 14 عاما لم اتهجم على أحد وعلاقتي مع الجميع سواء على الصعيد المحلي أو الدولي قائمة على المودة وتقبل الخسارة ومهما وقع من أحداث لا تخرج عن نطاق الروح الرياضية لكن عندي خطوط حمراء لا أسمح لأي شخص مهما كان بتخطيها.

”أول شيء لاعب السيب المحترف شاط علي الكرة بعد صفارة النهاية ولم يعتذر وبعدها قلت له أنا احترمك فاحترمني على الأقل ورد مرة ثانية وكرر لفظ ضدي. أما المحترف الثاني لم يكن له أي علاقة بالواقعة وتم تبديله فسب والدتي وهذا شيء لا يرضاه أي شخص في العالم وأنا لا أسمح أن يتجرأ شخص ويتلفظ بهذا اللفظ ضدي.

”قد يكون ما فعلته خطأ لكن كل شخص له قدرة على التحمل وفي هذه اللحظة لم أقدر على تمالك أعصابي. وثانيا اعتذر للشعب العُماني وجماهير نادي السيب ولاعبي النادي والجهاز الإداري وللجميع ما عدا المحترفين الأجانب بالفريق“.

وخطف السيب بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي (منطقة الغرب)، بعد فوزه على العربي في عقر دار الأخير (2-1).

ويصطدم السيب في المباراة النهائية بالفائز من مواجهة الرفاع والرفاع الشرقي البحرينيين، وذلك يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في عُمان.

وفاز المحرق البحريني بلقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الآسيوي، علما بأن القوة الجوية والكويتي الكويتي أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما، مقابل لقبين لكل من المحرق البحريني والفيصلي الأردني.