طفل يبكي بحرقة بعد هدف الأهلي على الخلود في دوري يلو (فيديو)

كشف مقطع فيديو طفلا من مشجعي النادي الأهلي يبكي بحرقة بعد هدف الفريق على الخلود في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي، يوم الإثنين.

ومنح حكم المباراة عبدالرحمن السلطان الأهلي ضربة جزاء سجل منها لويس غرابان الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 51.

بكاء طفل أهلاوي بعد الهدف 😞💚 pic.twitter.com/TnbO9JtmYq — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 5, 2022

ويظهر مقطع الفيديو المتداول تأثر الطفل في مدرجات الأهلي بعد هدف لويس غرابان، حيث بكى بحرقة في الوقت الذي بدا فيه أن أحد المشجعين يتعاطف معه.

وعلى مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة حقق النادي الأهلي فوزه الأول في دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) بعد تغلبه 1/0 على ضيفه الخلود، لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على نتيجة التعادل السلبي، واحتسب حكم المباراة عبدالرحمن السلطان ضربة جزاء نجح لويس غرابان في تسجيلها ليتقدم الأهلي 1/0 في الدقيقة 51.

جدول ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الخلود https://t.co/Vo0sAVORXB pic.twitter.com/4FQNT5aaRM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2022

وتعادل الأهلي في أول جولة مع القيصومة، ثم خسر أمام الأخدود، ليرفع الفوز على الخلود رصيد الراقي إلى 4 نقاط، في المركز السادس مع الساحل.

ويتصدر الحزم جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي برصيد 9 نقاط، من ثلاث جولات، مقابل 6 نقاط لكل من الأخدود والشعلة والخلود، علما أن الأخير لعب ثلاث مباريات مقابل مباراتين للأخدود والشعلة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع العروبة ثم مع أحد ثم مع جدة في الجولات الثلاث المقبلة.

وكانت هذه أول مباراة للأهلي بعد رحيل رئيسه ماجد النفيعي وتعيين وليد معاذ مكانه، كما أنها أول مباراة للأهلي مع المدرب يوسف عنبر الذي خلف روبرت سيبولدي.