وليد معاذ رئيس الأهلي يقبل رأس الأمير فهد بن خالد (صورة)

قبّل وليد معاذ الرئيس الجديد للنادي الأهلي السعودي رأس الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي السابق، خلال مباراة الراقي مع الخلود في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي، اليوم الإثنين.

وكشفت صورة متداولة تقبيل وليد معاذ، الذي تم تعيينه رئيسا للأهلي قبل أيام خلفا لماجد النفيعي، لرأس فهد بن خالد بعد تقدم الأهلي 1/0 على الخلود، سجله ويس غرابان من ضربة جزاء في الدقيقة 51.

📸 | الرئيس وليد معاذ يقبل رأس الأمير فهد بن خالد 💚 pic.twitter.com/oQJTXOGzsu — شبكة الأهلي (@AFC4NET) September 5, 2022

وهذه أول مباراة للأهلي منذ تعيين وليد معاذ خلفا لماجد النفيعي الذي قدم استقالته بعد تعرضه لانتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة.

كما كانت المباراة الأولى للأهلي مع مدربه يوسف عنبر الذي حل مكان روبرت سيبولدي.

وحقق الأهلي فوزا صعبا بنتيجة 1/0 على الخلود، وهو الفوز الأول للراقي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بعد تعادل مع القيصومة ثم خسارة أمام الأخدود.

ورفع الفوز على الخلود رصيد الأهلي إلى 4 نقاط، في المركز السادس مع الساحل، ويتصدر الحزم جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي برصيد 9 نقاط، من ثلاث جولات، مقابل 6 نقاط لكل من الأخدود والشعلة والخلود علما أن الأخير لعب ثلاث مباريات مقابل مباراتين للأخدود والشعلة.

وهذه أول مشاركة للأهلي في تاريخه في دوري يلو السعودي، علما أنه سبق أن أحرز لقب دوري المحترفين السعودي ثلاث مرات آخرها عام 2016.