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رياضة

جدول ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الخلود
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 19:36 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 19:55 GMT

جدول ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الخلود

حقق النادي الأهلي فوزه الأول في دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) بعد تغلبه 1/0 على ضيفه الخلود، اليوم الإثنين، لحساب الجولة الثالثة من المسابقة. وعلى مدينة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق النادي الأهلي فوزه الأول في دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) بعد تغلبه 1/0 على ضيفه الخلود، اليوم الإثنين، لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

وعلى مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة انتهى الشوط الأول من المباراة على نتيجة التعادل السلبي.

واحتسب حكم المباراة عبدالرحمن السلطان ضربة جزاء نجح لويس غرابان في تسجيلها ليتقدم الأهلي 1/0 في الدقيقة 51.

ولم ينجح لاعبو الفريقين في تغيير النتيجة لتنتهي على فوز الأهلي 1/0، ليحقق الراقي أول فوز في المسابقة بعد ثلاث جولات.

وتعادل الأهلي في أول جولة مع القيصومة، ثم خسر أمام الأخدود، ليرفع الفوز على الخلود رصيد الراقي إلى 4 نقاط، في المركز السادس مع الساحل.

ويتصدر الحزم جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي برصيد 9 نقاط، من ثلاث جولات، مقابل 6 نقاط لكل من الأخدود والشعلة والخلود، علما أن الأخير لعب ثلاث مباريات مقابل مباراتين للأخدود والشعلة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع العروبة ثم مع أحد ثم مع جدة في الجولات الثلاث المقبلة.

وكانت هذه أول مباراة للأهلي بعد رحيل رئيسه ماجد النفيعي وتعيين وليد معاذ مكانه، كما أنها أول مباراة للأهلي مع المدرب يوسف عنبر الذي خلف روبرت سيبولدي.

ويسعى الأهلي للعودة سريعا إلى دوري المحترفين السعودي علما أنه يشارك في دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي.

وهبط الأهلي من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري يلو بعدما حصد 32 نقطة من 30 مباراة، واحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وسبق للأهلي الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين ثلاث مرات أعوام 1978 و1984 و2016.

2022-09-1200-1

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