أهداف مباراة الأهلي ضد الخلود.. لويس غرابان يتقدم للراقي (فيديو)

تقدم لويس غرابان للنادي الأهلي في المباراة التي تجمعه مع الخلود في الجولة الثالثة من الدوري السعودي الدرجة الأولى (دوري يلو)، اليوم الإثنين.

وبعد شوط أول سلبي، منح الحكم عبدالرحمن السلطان الأهلي ضربة جزاء سجلها بنجاح لويس غرابان في الدقيقة 51، فشل مليك عسله حارس الخلود في صدها.

وهذه أول مباراة للأهلي منذ رحيل رئيسه السابق ماج النفيعي، وتعيين وليد معاذ مكانه، كما أنها أول مباراة للأهلي مع المدرب يوسف عنبر الذي خلف روبرت سيبولدي.

واستهل الأهلي مشواره في دوري يلو بالتعادل مع القيصومة، ثم خسر أمام الأخدود.

وهبط الأهلي من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري يلو بعدما حصد 32 نقطة من 30 مباراة، واحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.

ويسعى الأهلي للعودة سريعا إلى دوري المحترفين السعودي علما أنه يشارك في دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي.

وسبق للأهلي الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين ثلاثة مرات أعوام 1978 و1984 و2016.