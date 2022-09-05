مباراة الأهلي ضد الخلود.. جماهير "الراقي" تشجع اللاعبين بقوة (فيديو)

لم تتردد جماهير النادي الأهلي في تشجيع لاعبي الفريق قبل مباراة الخلود في الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى (دوري يلو)، اليوم الإثنين.

ويستضيف الأهلي الخلود على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة، وكشف مقطع فيديو جماهير النادي الأهلي تشجع وتؤازر اللاعبين بقوة وحماس قبل صافرة بداية المباراة.

وهذه أول مباراة للأهلي مع مدربه الجديد يوسف عنبر الذي خلف روبرت سيبولدي.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في أول جولتين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي حيث تعادل مع القيصومة، ثم خسر أمام الأخدود، قبل أن يستقيل ماجد النفيعي من منصبه كرئيس للنادي، ثم تم تعيين وليد معاذ مكانه.

وهذه أول مرة يشارك الأهلي في دوري يلو، علما أنه سبق أن أحرز لقب الدوري السعودي للمحترفين ثلاث مرات آخرها موسم 2015/2016.

وهبط الأهلي من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري يلو بعدما حصد 32 نقطة من 30 مباراة، واحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وفي السوق الصيفي تعاقد الأهلي مع: لويس غرابان، ليساندرو الزوجاراي، يوسف العبدلي، رينان ريبيرو، إبراهيم الزبيدي، سلطان عبدالله السريحي، عبدالله أحمد عبده، عبدالرحمن حسن الزهراني، ونايف بكري.

في حين رحل عن الأهلي: عبدالرحمن غريب، نوح الموسى، حسين علي المقهوي، كارلوس إدواردو، محمد يحيى مجرشي، عبدالله حسون ترمين، يحيى محمد القرني، فهد يحيى مجرشي، محمد الزبيدي، محمد مازن بصاص، دانكلير بيريرا، ومحمد عبده خبراني.

في حين رحل بنظام الإعارة كل من: مهاجمه السوري المميز عمر السومة، وهاني الصبياني، وإزغان أليوسكي.