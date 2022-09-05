الصحفي البرازيلي جورجي نيكولا: ميشيل لن يغادر الهلال السعودي

حسم الصحفي البرازيلي جورجي نيكولا، عبر صفحته الرسمية بموقع ”يوتيوب“، أمر رحيل البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال عن الفريق في الوقت الحالي.

وقال الصحفي البرازيلي إن ميشيل من المستحيل أن يغادر الهلال خلال الوقت الحالي، كما أن اللاعب لا يوجد لديه أي مستحقات أو أموال متأخرة، حتى يستطيع فسخ عقده، والعودة للعب في بلده.

وأشار نيكولا إلى أن اللاعب البرازيلي مستمر مع الهلال، على الرغم من اهتمام العديد من الأندية مثل ساو باولو وفلامنغو وكورينثيانز وبوتافوغو.

وانتقل ميشيل صاحب الـ26 عاما، إلى نادي الهلال بعقد يمتد لمدة 3سنوات، حيث يجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، ولكنه يبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر، وسجل اللاعب مع الهلال الموسم الماضي 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة خاضها رفقة الفريق.

ولعب ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، حيث لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وساهم في 15 تمريرة حاسمة.

وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزا 21 هدفا وصنع لزملائه 10.

وتوج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو، ريكوبا سودأمريكانا موسم 2019/2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.

وحقق الهلال بالأمس فوزا على نظيره الفتح بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

واحتل الهلال بهذه النتيجة صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بينما بقى الفتح في المركز السابع برصيد 3 نقاط.

ويستعد الهلال، لمواجهة الزمالك المصري، يوم الجمعة القادم، في المباراة التي ستجمع بينهما على لقب كأس سوبر لوسيل في الدوحة بقطر.