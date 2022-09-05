لاشتماله على حكم بالربا المحرم شرعًا.. الهلال يطلب مراجعة حكم مركز التحكيم في قضية محمد كنو

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ على أن نادي الهلال السعودي قدم طلبا لمراجعة حكم مركز التحكيم الصادر في قضية محمد كنو، لاعب الفريق، لاشتماله على حكم بالربا الصريح والمحرم شرعًا.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن الطلب استند على المركز أصدر بيان في أحد أحكامه السابقة ضد النادي الفيصلي قرر فيه عدم جواز الحكم بالربا.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، أعلنت في مايو الماضي عن إيقاف محمد كنو 4 أشهر وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين “الصيفية والشتوية”.

وجاءت قرارات فض المنازعات بسبب توقيع محمد كنو لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال، يناير الماضي، ثم تراجع وقرر تجديد عقده مع ناديه.

وألزم مركز التحكيم الدولي، نادي الهلال واللاعب محمد كنو بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال، لصالح النصر.

وقام مركز التحكيم بتأييد قرار إيقاف محمد كنو لمدة 4 أشهر، ومنع نادي الهلال من التسجيل لفترتين كاملتين ومتتاليتين.

قضية الفيصلي

وكانت إدارة الفيصلي استغربت في بيان سابق لها صدر عام 2019 تأييد مركز التحكيم الرياضي قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم برفض غرامة التأخير المضمنة في عقد انتقال سلطان الغنام وحمد آل منصور إلى النصر لأنه من باب الربا الصريح، قائلة إن غرفة فض المنازعات مارست دور ”المفتي في أمور فقهية“ ليست من اختصاصها.

وانتقل ثنائي الفيصلي الغنام وآل منصور إلى النصر مطلع عام 2018 قادمين من الفيصلي قبل نهاية ذلك الموسم.

وقالت إدارة فهد المدلج في بيانها: ”حكمت الغرفة على هذه الحالة بأنها ربا صريح عن طريق الاجتهاد والقياس، وكان بالإمكان العودة إلى إحدى الهيئات الشرعية وعرض هذه الحالة واستخراج فتوى خاصة بها وذلك منعاً للجدل والتفسيرات والتأويلات من جهات غير متخصصة في الأحكام الفقهية، مع الإيضاح بأن عقود اللاعبين تعد أصولاً وليست سلفا أو دينا“.

وأضاف البيان: ”تأمل إدارة النادي من الجهات المعنية في القطاع الرياضي صياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق وهذا ما يربك ميزانيات الأندية ويعيق الحوكمة، مثل نادي الفيصلي الذي تعرض إلى ظروف مادية اضطر على إثرها إلى بيع عقود العديد من اللاعبين وذلك بسبب عدم التزام نادي النصر بموعد السداد المتفق عليه“.

هل يشارك محمد كنو في مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل؟ https://t.co/U0a09gxpLi pic.twitter.com/a46BYzfS3X — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2022

وبحسب ما ذكرته تقارير سابقة، فإن محمد كنو، سوف يغيب عن 7 مباريات في بطولة الدوري السعودي في الفترة المقبلة ضد الفيحاء والفتح والوحدة والتعاون والاتفاق والشباب والطائي وسيعود للمشاركة مع الهلال ضد الباطن في الـ15 من ديسمبر المقبل في الجولة التاسعة.

وأشار البرنامج إلى أن، محمد كنو يستطيع المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال قطر، نوفمبر المقبل.