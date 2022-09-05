الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الخلود في "دوري يلو"

يخوض النادي الأهلي اختبارا جديدا أمام ضيفه الخلود، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى السعودي ”دوري يلو“.

وتقام أيضا في الجولة نفسها مواجهة تجمع بين القادسية والعروبة، كما يلتقي الحزم ضيفه نجران.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة الأهلي والخلود في ”دوري يلو“.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports 1 بصوت المعلق محمد غازي.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب بعدما قدم بداية مخيبة بتحقيق نقطة واحدة في أول لقاءين بالدوري.

وسجل الأهلي هدفا واحدا واستقبل 3 أهداف في أول جولتين.

ويحتل الخلود المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بعد الانتصار في أول جولتين.

وسجل الخلود 4 أهداف ولم تهتز شباكه خلال أول جولتين ليصبح في وصافة الترتيب خلف الأخدود المتصدر وبالتساوي مع الشعلة، بجانب أيضا الفيصلي وكلهم حصدوا 6 نقاط في أول جولتين.

🔛 قبل انطلاق الجولة الـ3 غدًا. هل تتوقع تغيير في ترتيب مركز فريقك 😎؟#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/3CqlhxFO3E — دوري يلو (@FDL_KSA) September 4, 2022

انتفاضة الأهلي

يبحث الأهلي عن انتفاضة حقيقية لتصحيح مساره، خاصة أن الفريق لم يعرف طعم الفوز في أول جولتين، وسيكون بعيدا عن العودة لـ“دوري روشن“، حال استمرار النتائج السيئة.

وأقال الأهلي مدربه روبرت سولبيدي واستعان بخدمات المدرب يوسف عنبر الذي فرض حالة من التركيز وفتح الباب أمام الجماهير لحضور التدريبات لتحفيز اللاعبين.

ومن المنتظر أن يقود تشكيلة الأهلي حارس المرمى ياسر المسيليم وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الباسط هندي وفهد حمد وإبراهيم الزبيدي وعلي مجرشي.

ويقود خط الوسط فرانك كوم وبجواره ليساندرو ألزجراي وعلي الأسمري، بينما يقود خط الهجوم محمد المجحد ويوسف العبدلي ولويس غرابان.

⚽️ الجولة الثالثة

🆚 نـــادي الخلود

🏟 مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

🗓 الاثنين 5 سبتمبر

🕔 8:35 pm#الأهلي_الخلود pic.twitter.com/fypiHiIBH3 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 4, 2022

تألق الخلود

يسعى الخلود لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز الثالث على التوالي واعتلاء الصدارة بعدما حقق انتصارات في أول جولتين.

ويقود الخلود مدربه خالد القروني الذي يراهن على تألق لاعبيه الأجانب على رأسهم الثنائي البرازيلي جوناثان بينيتيز وروبرتو دياز والجزائري مالك عسلة والتونسي خميس المعوالي والكاميروني أكونو الآن.

وقال عمرو أنور، مدرب اتحاد جدة الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المباراة مفصلية للأهلي رغم أنها في وقت مبكر من عمر الموسم.

وأشار إلى أن الأهلي أحسن الاختيار بتعيين يوسف العنبري الذي يملك خبرات وقدرات التعامل النفسي مع لاعبيه، كما أن الجماهير لها دور كبير في دعم الفريق.