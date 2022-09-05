هل يشارك محمد كنو في مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل؟

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أن إدارة نادي الهلال السعودي ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من أجل معرفة إمكانية مشاركة محمد كنو، لاعب الفريق، في لقاء سوبر لوسيل ضد الزمالك المصري، الذي يقام بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.

وقال العجلان عبر حسابه على تويتر، يوم الاثنين ”من المتوقع أن تشهد مواجهة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل دخول النجم محمد إبراهيم كنو في قائمته، حيث تعد المواجهة (ودية دولية) بنفس طابع مواجهات (FIFA DAY)، وسيقوم الهلال بمخاطبة الجهات ذات العلاقة للتأكد من السماح للاعب بالمشاركة من عدمه“.

كانت صحيفة ”الجزيرة“، أشارت في تقرير لها، إلى أن ”نادي الهلال ما زال ينتظر إجابة اتحاد الكرة السعودي لمعرفة الموعد الرسمي لعودة محمد كنو للمشاركة بشكل رسمي، حيث بعث الهلال تساؤله لاتحاد القدم فور صدور قرار مركز التحكيم الرياضي دون أن يتلقى الإجابة حتى اليوم“.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، أعلنت في مايو الماضي عن إيقاف محمد كنو 4 أشهر وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين “الصيفية والشتوية”.

وجاءت قرارات فض المنازعات بسبب توقيع محمد كنو لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال، يناير الماضي، ثم تراجع وقرر تجديد عقده مع ناديه.

وألزم مركز التحكيم الدولي، نادي الهلال واللاعب محمد كنو بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال، لصالح النصر.

وقام مركز التحكيم بتأييد قرار إيقاف محمد كنو لمدة 4 أشهر، ومنع نادي الهلال من التسجيل لفترتين كاملتين ومتتاليتين.

📄 | مركز التحكيم الرياضي السعودي يصدر قراراته حول قضية اللاعب محمد إبراهيم كنو pic.twitter.com/eEUUQQ7isN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 30, 2022



وبحسب ما ذكره سابقا برنامج “أكشن مع وليد”، فإن محمد كنو، سوف يغيب عن 7 مباريات في بطولة الدوري السعودي في الفترة المقبلة ضد الفيحاء والفتح والوحدة والتعاون والاتفاق والشباب والطائي وسيعود للمشاركة مع الهلال ضد الباطن في الـ15 من ديسمبر المقبل في الجولة التاسعة.

وأشار البرنامج إلى أن، محمد كنو يستطيع المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال قطر، نوفمبر المقبل.

محمد كنو بعد تثبيت العقوبة ..! – مدة الايقاف 4 أشهر

– يستطيع المشاركة في المونديال

– أول مباراة الجولة 9 أمام الباطن

– يغيب عن فريقه 7 مباريات #قضية_كنو

اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/wlLYDrcVpW#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/mGbdVLS9IE — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 30, 2022



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والهلال يوم الـ9 من سبتمبر المقبل باستاد لوسيل في قطر، الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2022.

واستطاع الزمالك أن يتوج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنقضي ليحقق البطولة للعام الثاني على التوالي والرابعة عشرة في تاريخه.

وتستضيف قطر كأس العالم من الـ20 من نوفمبر إلى الـ18 من ديسمبر.

ويشهد استاد لوسيل عشر مباريات على مدار مراحل منافسات المونديال، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في الـ22 من نوفمبر، وختاما بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في الـ18 من ديسمبر.