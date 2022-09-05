رئيس نادي التعاون السعودي يكشف حقيقة اقتراب مصطفى فتحي من الأهلي المصري

نفى سعود الرشودي، رئيس نادي التعاون السعودي، وجود أي عرض من الأهلي المصري للتعاقد مع مصطفى فتحي، لاعب الفريق.

وقال سعود الرشودي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”مصطفى فتحي تأخر في الانضمام للفريق بسبب خدمة التجنيد في بلاده ونسعى لحل المشكلة وبإذن الله يعود للتعاون قريبا“.

وأضاف: ”لم نتلق أي عرض من الأهلي المصري لضم مصطفى فتحي، كل المشكلة معروفة وهي التزامه بالتجنيد العسكري، ونتمنى حل المشكلة قريبا“.

وكشفت تقارير أخرى أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة وقوية مع مصطفى فتحي، من أجل الحصول على خدماته قبل بداية الموسم الكروي المقبل.

وانتقل مصطفى فتحي، إلى صفوف نادي التعاون في شهر يناير الماضي، وخاض 26 لقاء أحرز فيها 10 أهداف وصنع 7 أخرى.

سعود الرشودي – رئيس #التعاون : أتوقع فوز #الهلال على #الزمالك .. اللاعب مصطفى فتحي تأخر بسبب التجنيد في بلاده وبإذن الله يعود قريبا ..لم نتلق أي عرض من الأهلي المصري لضم مصطفى فتحي .. تم بيع 17 ألف تذكرة لمباراة #النصر ورقم الحضور المعلن 7 آلاف فقط#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/chNNeyx8Vu — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 4, 2022

وفي سياق آخر، تحدث رئيس التعاون عن جماهيره، موضحا: ”تم بيع 17 ألف تذكرة لمباراة النصر الماضية بالجولة الثانية من الدوري، ورقم الحضور المعلن بلغ 7 آلاف فقط، وأتمنى أن يعقد مديرو إدارات الملاعب ورش عمل لتطوير آليات دخول وخروج الجماهير“.

وبشأن مباراة ”سوبر لوسيل“ يوم الجمعة المقبل، قال: ”أتوقع فوز الهلال على الزمالك في كأس سوبر لوسيل، وإن شاء الله الفوز يكون من نصيب الفريق الهلالي، ونتمنى التوفيق لأي نادٍ يمثل الوطن“.

ويلتقي الزمالك، بصفته بطل الدوري المصري، أمام الهلال، بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، في كأس لوسيل المعروف باسم كأس السوبر المصري السعودي، يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل، في ظل اختبار الملعب قبل كأس العالم، خاصة أنه يستضيف 10 مباريات بالبطولة المقامة في قطر، من ضمنها المواجهة النهائية.