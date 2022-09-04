الأمير فهد بن خالد يدعم مجلس الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ

أكد الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي السعودي السابق دعمه الكامل لإدارة النادي بقيادة الأستاذ وليد معاذ، وذلك خلال اجتماع رؤساء، ونواب رؤساء النادي السابقين، والأعضاء الذهبيين، بمقر النادي، يوم الأحد.

وقررت وزارة الرياضة السعودية، يوم الأربعاء الماضي، تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي برئاسة وليد بن عبد الرزاق معاذ بعد قبول استقالة ماجد النفيعي، وحل مجلس الإدارة.

وخلال حضوره ملتقي الأهلي، يوم الأحد، أكد الأمير فهد بن خالد دعمه الكامل لمجلس الإدارة الحالية برئاسة معاذ من أجل إعادة النادي إلى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهذا الظهور الأول للأمير فهد بن خالد في مقر النادي منذ فترة طويلة، وذلك لحضور ملتقى الأهلي، ومساندة مجلس الإدارة الجديد، مما يشير إلى أن إدارة ”النفيعي“ كانت لا تحظى بمساندة من أعضاء الشرف، والرؤساء السابقين.

وكان من بين الحضور في ملتقى الأهلي، الأمير تركي العبد الله الفيصل، والرئيس السابق عبدالإله مؤمنة، والرئيس السابق أحمد الصائغ، والرئيس السابق عبدالله البترجي، والأستاذ عبدالرزاق معاذ، و الأستاذ عبدالله القنب، و الأستاذ بندر الدعجاني، وتيسير الجاسم نجم وقائد الفريق السابق، ونائب الرئيس السابق أيضًا.

وأشارت عدة حسابات أهلاوية على موقع ”تويتر“ إلى أنه تمت إزالة صورة ”النفيعي“ من بين صور رؤساء النادي الأهلي السابقين في مقر النادي، وذلك بعد إلغاء ”النفيعي“ لمتابعته لحسابات الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: ”تلقت وزارة الرياضة خطابًا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي يتضمن طلبًا باستقالته من منصبه، وقد تمت الموافقة على طلبه“.

وأنهى الأهلي الدوري، الموسم الماضي، في المركز قبل الأخير ليهبط إلى الدرجة الثانية بعد سلسلة من النتائج الكارثية، حيث فاز مرة واحدة في آخر 10 مباريات.

والأهلي من الأبطال السابقين، ونال اللقب 3 مرات آخرها، في موسم 2015-2016، وأنهى الموسم قبل الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثًا قبلها بموسم واحد.