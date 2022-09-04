رامون دياز: مباراة الفتح بروفة لجاهزية لاعبي الهلال لمواجهة الزمالك في كأس لوسيل

قال الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي إنه قرر إراحة بعض لاعبيه والدفع بوجوه جديدة أمام الفتح، لرغبته في إراحة نجومه ومنح الفرصة للجميع قبيل مواجهة الزمالك ”المهمة“ على كأس سوبر لوسيل في قطر.

وتغلب الهلال حامل اللقب 1-صفر على مضيفه الفتح ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويواصل بدايته المثالية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

ويستعد الهلال لمواجهة الزمالك في مباراة بين بطلي الدوري في السعودية ومصر وستقام في إستاد لوسيل، الذي سيستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

ولم تغب مواجهة الهلال ضد الزمالك عن ذهن رامون دياز في إعداده لمواجهة الفتح.

ردود فعل واسعة بعد انفعال سالم الدوسري على رامون دياز https://t.co/pGP2vq8U6G pic.twitter.com/Eg6hOrXCdt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

وقال دياز في مؤتمر صحفي عقب المباراة: ”أعتقد أن الهدف لهذه المباراة (أمام الفتح) أولا أن نستعيد بعض اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة ومنحهم فرصة اللعب لأن كل المباريات المقبلة مهمة“.

وأضاف في رده على سؤال بشأن غياب المهاجم النيجيري أوديون إيغالو عن التشكيلة الأساسية وإشراكه في الدقيقة 72 ”الآن تنتظرنا مباراة نهائية أمام الزمالك، لذا أردنا أن يشارك الجميع“.

وأضاف: ”إيغالو بحالة جيدة جدا، سجل هدفين (في المباراتين السابقتين)، ولكننا لم نرغب في المخاطرة قبل نهائي كأس لوسيل“.

وتابع المدرب الأرجنتيني ”لقد كانت مباراة محتدمة، لعب الفريقان بصورة جيدة، سيطرنا على الكرة وصنعنا فرصتين وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف وقد فعلنا ذلك“.

ويشير المدرب إلى الهدف الذي سجله موسى ماريغا مهاجم الهلال قرب النهاية مستغلا تمريرة ميشيل ديلجادو، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة الواقعة على شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد بسبب خطأ.

وسجل لوسيانو فيتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 بعدما تفوق على اثنين من مدافعي الفتح داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية من زاوية ضيقة.

وقال اللاعب الأرجنتيني عقب المباراة لمحطة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) التلفزيونية ”أنا سعيد جدا بالمباراة التي قدمتها وبأداء الفريق“.

وردا على سؤال حول المباراة المقررة إقامتها يوم الجمعة أمام الزمالك في نهائي كأس لوسيل قال فيتو: ”نعاملها معاملة مباراة رسمية، مباراة لقب وسننافس لتحقيقه“.

وحافظ الهلال على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، وهو ما ساهم في تحقيقه العلامة الكاملة وبات يملك تسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد ثلاث نقاط.

وتستكمل باقي مباريات الجولة الثالثة أيام الخميس والجمعة والسبت.