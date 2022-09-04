إزالة صورة ماجد النفيعي من قائمة رؤساء الأهلي السعودي (فيديو)

كشف مقطع فيديو إزالة صورة ماجد النفيعي من صور قائمة رؤساء النادي الأهلي السعودي، بعد أيام من استقالته وتعيين وليد معاذ مكانه.

ويُظهر مقطع الفيديو صور رؤساء الأهلي في الوقت الذي لا تظهر فيه صورة ماجد النفيعي في القائمة.

– إزالة صورة ماجد النفيعي من قائمة رؤساء النادي الأهلي pic.twitter.com/IqUJhBdNAb — مـشـعل العتيبي (@masheelnahar2) September 4, 2022

وتعرض ماجد النفيعي لانتقادات حادة بعد تراجع نتائج الفريق والتي أسفرت عن هبوطه من دوري المحترفين السعودي إلى دوري يلو لأول مرة في تاريخ النادي.

واستهل الأهلي مشواره في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي بالتعادل 1/1 مع القيصومة، ثم خسر 0/2 أمام الأخدود، قبل أن تقرر وزارة الرياضة قبول استقالة ماجد النفيعي من منصبه، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الخلود، غدًا الإثنين، في الجولة الثالثة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وهبط الأهلي من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري يلو بعدما حصد 32 نقطة من 30 مباراة، واحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وفي السوق الصيفي تعاقد الأهلي مع: لويس غرابان، وليساندرو الزوجاراي، ويوسف العبدلي، ورينان ريبيرو، وإبراهيم الزبيدي، وسلطان عبدالله السريحي، وعبدالله أحمد عبده، وعبدالرحمن حسن الزهراني، ونايف بكري.

في حين رحل عن الأهلي: عبدالرحمن غريب، ونوح الموسى، وحسين علي المقهوي، وكارلوس إدواردو، ومحمد يحيى مجرشي، وعبدالله حسون ترمين، ويحيى محمد القرني، وفهد يحيى مجرشي، ومحمد الزبيدي، ومحمد مازن بصاص، ودانكلير بيريرا، ومحمد عبده خبراني.

في حين رحل بنظام الإعارة كل من: مهاجمه السوري المميز عمر السومة، وهاني الصبياني، وإزغان أليوسكي.