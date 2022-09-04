ردود فعل واسعة بعد انفعال سالم الدوسري على رامون دياز

تباينت ردود الأفعال حول انفعال سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، على مدرب الفريق رامون دياز، خلال استبداله في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الفتح بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الهلال متقدمًا على الفتح بهدف في الشوط الأول سجله فييتو.

وعاد الدوسري من إصابة خفيفة وضعت مشاركته أمام الفتح محل شك، قبل أن يدفع به رامون دياز أساسيًا في تشكيل حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وحاول دياز استيعاب موقف سالم الدوسري بابتسامة، غير أن اللاعب الدولي السعودي واصل غضبه العارم حتى أثناء مصافحة زملائه على خط الملعب.

وحاول عبدالكريم الجاسر عضو مجلس إدارة نادي الهلال تلطيف الأجواء مؤكدًا أن الأمر لا يستحق أكبر من حجمه.

وقال الجاسر في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ قائلا: ”سالم الدوسري يظل واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ الهلال والكرة السعودية.. لاعب صاحب أخلاق عالية والتزام وأداء مميز قدم في هذه المباراة أداء أفضل من السابقة“.

وأضاف: ”ما حدث بعد تغييره لا يستحق إعطاءه أكبر من حجمه فكلنا نعرف إخلاصه وحرصه على الفريق وزملائه اللاعبين فهو القائد الثاني للهلال“.

سالم الدوسري يظل واحد من اهم اللاعبين تاريخ الهلال والكرة السعودية..لاعب صاحب أخلاق عاليه والتزام واداء مميز قدم في هذه المباراة اداءً افضل من السابقه..ماحدث بعد تغييره لايستحق إعطاءه اكبر من حجمه فكلنا نعرف إخلاصه وحرصه على الفريق وزملاءه اللاعبين فهو القائد الثاني#الهلال_الفتح — عبدالكريم الجاسر (@aaaljasser) September 4, 2022

وطالب المغرد الهلالي محمد بن فهد من سالم الدوسري تقبل الانتقادات قائلا: ”رغم أننا دايما نشيد فيك وعشمنا فيك كبير ودايما ما نصفك بأفضل لاعب سعودي، لكن الآن اللي نشوفه مو سالم اللي نعرفه ولازم تسمع نقدنا، راجع نفسك ونبيك ترجع أقوى وأقوى يا أفضل لاعب“.

السلام عليكم..

رغم اننا دايما نشيد فيك وعشمنا فيك كبير ودايما ما نصفك بافضل لاعب سعودي ، لكن الان اللي نشوفه مو سالم اللي نعرفه ولازم تسمع نقدنا ، راجع نفسك ونبيك ترجع اقوى واقوى يا افضل لاعب 👏🏼💙 @salem_d29 — محمد بن فهد | MØ FAHAD 🕒 (@MohaFAlfarraj) September 4, 2022

على الجانب الآخر انتقد عبدالعزيز المريسل الإعلامي المحسوب على نادي النصر السعودي، ما وصفه بالصمت تجاه تلك الواقعة.

وقال المريسل في تغريدة هاجم فيها وسائل الإعلام : ”إعلام أبولمبة يدعي الشجاعة والحرية و هو أجبن من الخروج عن النص لأنه سيطرد من الجروبات.. فهو لم يتحدث ربع كلمة عن حادثة علي البليهي و كويلار ولم يتحدث بربع كلمة عن حادثة سالم الدوسري اليوم وإن تحدث سيكون بلغة ناعمة.. ويجيني بعدين يقارن نفسه بالأحرار و يقول انا إعلام حر“.

#اعلام_ابو_لمبه يدعي الشجاعة و الحرية و هو أجبن من الخروج عن النص لأنه سيطرد من القروبات

فهو لم يتحدث ربع كلمة عن حادثة علي البليهي و كويلار و لم يتحدث بربع كلمة عن حادثة #سالم_الدوسري اليوم و ان تحدث سيكون بلغة ناعمة

و يجيني بعدين يقارن نفسه بالأحرار و يقول انا إعلام حر 😂

. https://t.co/KHDAPSrmtW — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 4, 2022

وقالت المغردة روان موجهة حديثها للدوسري: ”ياليت تراجع حساباتك ومستواك له ٣ مباريات سيئ يا كابتن“.

ياليت تراجع حساباتك ومستواك له ٣ مباريات سيئ يا كابتن @salem_d29 — روان★💙 (@Roonty7) September 4, 2022

وقال حساب منصور الإعلاني مصاحبًا بفيديو للواقعة: ”ما قدمت أي شيء يشفع لك أو يخلي الجمهور يبرر لك حتى هالغضب.. البديل اصلًا أحق منك بالتواجد بالتشكيلة الأساسية“.

وأضاف: ”أتمنى دياز يركنه دكه عشان توصل له رسالة عدم الرضا عليه ويرجع سالم اللي نعرفه“.

وتغلب الهلال حامل اللقب 1-صفر على مضيفه الفتح ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويواصل بدايته المثالية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل لوسيانو فيتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 بعدما تفوق على اثنين من مدافعي الفتح داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية من زاوية ضيقة.

وقرب النهاية ظن موسى ماريجا مهاجم الهلال أنه أضاف الهدف الثاني مستغلا تمريرة ميشيل ديلجادو، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة الواقعة على شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد بسبب خطأ.

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة وبات يملك تسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد ثلاث نقاط.