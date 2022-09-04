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رياضة

ردود فعل واسعة بعد انفعال سالم الدوسري على رامون دياز
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2022 18:41 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 19:35 GMT

ردود فعل واسعة بعد انفعال سالم الدوسري على رامون دياز

تباينت ردود الأفعال حول انفعال سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، على مدرب الفريق رامون دياز، خلال استبداله في الشوط الثاني من مباراة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تباينت ردود الأفعال حول انفعال سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، على مدرب الفريق رامون دياز، خلال استبداله في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الفتح بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الهلال متقدمًا على الفتح بهدف في الشوط الأول سجله فييتو.

وعاد الدوسري من إصابة خفيفة وضعت مشاركته أمام الفتح محل شك، قبل أن يدفع به رامون دياز أساسيًا في تشكيل حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وحاول دياز استيعاب موقف سالم الدوسري بابتسامة، غير أن اللاعب الدولي السعودي واصل غضبه العارم حتى أثناء مصافحة زملائه على خط الملعب.

وحاول عبدالكريم الجاسر عضو مجلس إدارة نادي الهلال تلطيف الأجواء مؤكدًا أن الأمر لا يستحق أكبر من حجمه.

وقال الجاسر في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ قائلا: ”سالم الدوسري يظل واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ الهلال والكرة السعودية.. لاعب صاحب أخلاق عالية والتزام وأداء مميز قدم في هذه المباراة أداء أفضل من السابقة“.

وأضاف: ”ما حدث بعد تغييره لا يستحق إعطاءه أكبر من حجمه فكلنا نعرف إخلاصه وحرصه على الفريق وزملائه اللاعبين فهو القائد الثاني للهلال“.

وطالب المغرد الهلالي محمد بن فهد من سالم الدوسري تقبل الانتقادات قائلا: ”رغم أننا دايما نشيد فيك وعشمنا فيك كبير ودايما ما نصفك بأفضل لاعب سعودي، لكن الآن اللي نشوفه مو سالم اللي نعرفه ولازم تسمع نقدنا، راجع نفسك ونبيك ترجع أقوى وأقوى يا أفضل لاعب“.

على الجانب الآخر انتقد عبدالعزيز المريسل الإعلامي المحسوب على نادي النصر السعودي، ما وصفه بالصمت تجاه تلك الواقعة.

وقال المريسل في تغريدة هاجم فيها وسائل الإعلام : ”إعلام أبولمبة يدعي الشجاعة والحرية و هو أجبن من الخروج عن النص لأنه سيطرد من الجروبات.. فهو لم يتحدث ربع كلمة عن حادثة علي البليهي و كويلار ولم يتحدث بربع كلمة عن حادثة سالم الدوسري اليوم وإن تحدث سيكون بلغة ناعمة.. ويجيني بعدين يقارن نفسه بالأحرار و يقول انا إعلام حر“.

وقالت المغردة روان موجهة حديثها للدوسري: ”ياليت تراجع حساباتك ومستواك له ٣ مباريات سيئ يا كابتن“.

وقال حساب منصور الإعلاني مصاحبًا بفيديو للواقعة: ”ما قدمت أي شيء يشفع لك أو يخلي الجمهور يبرر لك حتى هالغضب.. البديل اصلًا أحق منك بالتواجد بالتشكيلة الأساسية“.

وأضاف: ”أتمنى دياز يركنه دكه عشان توصل له رسالة عدم الرضا عليه ويرجع سالم اللي نعرفه“.

وتغلب الهلال حامل اللقب 1-صفر على مضيفه الفتح ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويواصل بدايته المثالية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل لوسيانو فيتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 بعدما تفوق على اثنين من مدافعي الفتح داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية من زاوية ضيقة.

وقرب النهاية ظن موسى ماريجا مهاجم الهلال أنه أضاف الهدف الثاني مستغلا تمريرة ميشيل ديلجادو، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة الواقعة على شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد بسبب خطأ.

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة وبات يملك تسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد ثلاث نقاط.

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