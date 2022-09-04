سام مرسي وطارق حامد يعودان لقائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري والذي يتخلله وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي ٢٣ و ٢٧ من الشهر الجاري، واللاعبون هم : محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن ”كوكا“، سام مرسي.

من جهته، أكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أن هناك عدد من اللاعبين الذين يحملون الجنسية المصرية في الخارج على رادار الجهاز الفني للمنتخب، وتم التواصل مع أكثر من لاعب خلال الفترة الحالية، حالت بعض الظروف من جانبهم لعدم التواجد في المعسكر الحالي، وسيتم التواصل معهم مجددا، ومن الممكن استدعائهم خلال المعسكرات المقبلة بناء على رؤية الجهاز الفني.

أضاف غرابة أنه من المقرر انضمام المحترفين لمعسكر المنتخب بداية من يوم ١٩ سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين المختارين يوم ١٧ سبتمبر بعد مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وبذلك شهدت قائمة منتخب مصر عودة طارق حامد بعدما استبعده كيروش مدرب المنتخب المصري السابق، كذلك سام المرسي المستبعد منذ سنوات.