غضب وانفعال سالم الدوسري على رامون دياز لحظة استبداله (فيديو)

انفعل سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على مدرب الفريق رامون دياز، خلال استبداله في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الفتح بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الهلال متقدمًا على الفتح بهدف في الشوط الأول سجله فييتو.

وعاد الدوسري من إصابة خفيفة وضعت مشاركته أمام الفتح محل شك، قبل أن يدفع به رامون دياز أساسيًا في تشكيل حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الهلال الفوز أمام الخليج والفيحاء، ويخوض مباراة الفتح قبل السفر إلى قطر لمواجهة الزمالك المصري على لقب كأس لوسيل أمام 80 ألف متفرج.

وحاول دياز استيعاب موقف سالم الدوسري بابتسامة غير أن اللاعب الدولي السعودي واصل غضبه العارم حتى أثناء مصافحة زملائه على خط الملعب.

وعلق داني المسرحي لاعب الاتفاق السابق :“سالم الدوسري هذي الحركة ليست في الهلال مهما كان حجمك كلاعب مدرب أخرجك، اخرجْ بصمت“.

ولم يسجل سالم الدوسري أو يصنع أي هدف أمام الفتح، وخسر الكرة 12 مرة.

وحقق الهلال الفوز بهدف دون رد على الفتح ليتصدر دوري روشن بـ9 نقاط.

وغرد عبدالعزيز المريسل :“شاهدت لقطة خروج سالم الدوسري بالفيديو و بالصور، واستغربت ردة الفعل غير المبررة ضد مدرب الفريق رامون دياز بعد تبديله، لكن حتى نحضر دليلًا جديدًا على #إعلام_أبو_لمبة بأنه مجرد ريموت كنترول سنتابع ما يكتب ونقارنه مع أحداث أخرى سابقة، وهل ستكون بنفس اللغة أو بلغة ناعمة، نتابع بصمت“.

وعلق عبدالكريم الجاسر :“سالم الدوسري يظل واحد من اهم اللاعبين تاريخ الهلال والكرة السعودية..لاعب صاحب أخلاق عاليه والتزام واداء مميز قدم في هذه المباراة اداءً افضل من السابقه..ماحدث بعد تغييره لايستحق إعطاءه اكبر من حجمه فكلنا نعرف إخلاصه وحرصه على الفريق وزملاءه اللاعبين فهو القائد الثاني“.