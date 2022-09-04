ترتيب الدوري السعودي: نادي الهلال يتجاوز الفتح ويبتعد في الصدارة (فيديو)

ابتعد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه 1/0 على الفتح في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المسابقة اليوم الأحد.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية سجل الأرجنتيني لوسيانو فيتو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 11 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ مدافعي الفتح.

هدددددف!⚽

د11' فييتو يمنح الهلال التقدم 🔥

الفتح 0 × 1 الهلال#الفتح_الهلال#SSC pic.twitter.com/cUlbISUdRx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 4, 2022

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في ما تبقى من دقائق المباراة ليحقق الهلال الفوز الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط.

في حين جمدت الخسارة رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز السابع مؤقتا.

وفي آخر 6 مباريات بين الهلال والفتح في مختلف المسابقات فاز الهلال 7 مرات، في حين فاز الفتح مرتين، وتعادلا مرة.

ويوم الخميس يلعب الشباب مع الطائي، والوحدة مع أبها، والخليج مع العدالة. كما يلعب الاتحاد مع الرائد والاتفاق مع الباطن يوم الجمعة.

أما يوم السبت فيلعب النصر مع ضمك، والفيحاء مع التعاون.

وكان الهلال قد تغلب على الخليج والفيحاء في أول جولتين، علما أن الهلال نال لقب الدوري السعودي الموسم الماضي وهو التتويج الثالث على التوالي للزعيم باللقب المحلي.

والزعيم هو أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة ثم 9 ألقاب للنصر، و8 للاتحاد، و6 للنصر.