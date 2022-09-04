مباراة الهلال والفتح: اصطدام الكرة برأس بدر العثمان مراسل قنوات ssc (فيديو)

تعرض بدر العثمان مراسل قنوات (ssc) الرياضية السعودية لموقف طريف قبيل انطلاق مباراة الهلال ضد الهلال في دوري روشن السعودي.

وخلال تقديمه لأجواء اللقاء واستعراض تشكيل الفريقين، اصطدمت كرة التدريب برأس بدر العثمان ما تسبب له في بعض الآلام ولكنه واصل مع ابتسامات وضحكات.

الكرة تصطدم برأس بدر العثمان مراسل ssc قبل مباراة الفتح والهلال 😂@Alothman_tv #الهلال

pic.twitter.com/HMKN7qLUtZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

ويستقبل ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية مباراة الهلال والفتح، ضمن منافسات المرحلة الثالث من مسابقة دوري روشن السعودي.

يدخل فريق الهلال المباراة تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز من أجل تحقيق الانتصار، ليستمر في طريقه نحو الحفاظ على اللقب.

ويحتل فريق الهلال حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط جمعها الفريق من مباراتين حقق الفوز فيهما على حساب الخليج والفيحاء.