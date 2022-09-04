عبدالعزيز المريسل: برنامج وليد الفراج يعيش على استفزاز النصراويين (فيديو)

وجه الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، انتقادات للإعلامي وليد الفراج، متهما برنامجه بأنه ”يعيش على استفزاز جمهور نادي النصر السعودي“.

وقال المريسل، عبر إحدى المساحات على تويتر، يوم الأحد ”برنامج وليد الفراج يشاهده الغالبية، ولكنه يَطرح ما يُطرح حتى بالمساحات، مثل: إن النصر لا يستطيع تعويض المغربي عبدالرزاق حمدالله“.

وأضاف ”الفراج مع احترامي وتقديري يعيش برنامجه على محاولة استفزاز النصراويين لا يهمه ما الذي يقدمه، احسبوها، أي شيء يستفز النصراويين هو اللي يجيب له مشاهدات وأغلب الإعلاميين هكذا الآن“.

عبدالعزيز المريسل :

برنامج وليد الفراج يعيش على استفزاز النصراويين،واي شي فيه استفزاز للنصراويين هو يجيب له مشاهدات@ALMRISEUL pic.twitter.com/cs0CoP2DBU — مساحات كروية (@Fotball_Speaces) September 4, 2022

ويعُرف الفراج بأسلوبه الساخر في التعليق على القضايا، وهو ما اتبعه تحديدًا مع ”العالمي“ في الموسم الماضي.

ولكن مع بداية هذا الموسم قام وليد بالإشادة بجمهور النصر وظهوره المميز في الجولة الأولى من دوري روشن أمام الوحدة.

البعض اعتبر أن هذا بداية جديدة بين الفراج وجمهور الفريق العاصمي، لكن الأول يرى أن مشكلة النصراويين ترجع لحساسيتهم المفرطة، إذ كتب أحد المتابعين للفراج، عبر الهاشتاغ الخاص ببرنامج ”أكشن مع وليد“: ”غريبة الفراج هالسنة مهدي الوضع مع النصر.. أتوقع هذي لعبة يجيدها وليد، عن نفسي، أتمنى يستمر على هذا الهدوء ويعرف أنه النصر ناد سعودي خلفه الملايين من العاشقين“.

فرد عليه الفراج، قائلا ”طول عمري مهدّي بس انتوا حساسين، الهلال أيضًا نادٍ سعودي وخلفه الملايين، والاتحاد والأهلي والشباب كذلك، كل الأندية عندها جماهير وكلها أندية سعودية، ليس بنادٍ واحد عندنا، كلها أندية سعودية، الله يديم الرضا“.

ولكن قبل هذه التغريدة، قال الفراج، إن نادي النصر السعودي ما زال حتى الآن غير قادر على تعويض رحيل لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي رحل إلى نادي الاتحاد بعد أزمة بين الطرفين.

وأوضح ”تخيل تاليسكا الموسم الماضي سجل 20 هدفا وهو لاعب وسط، وأبوبكر المهاجم الصريح مسجل 9 أهداف وهو المعول عليه في التسجيل، وما زال مكان حمدالله شاغرا في هجوم نادي النصر، فبعد رحيله، النصر غير قادر على إحضار لاعب لديه حساسية عالية للتسجيل“.

وليد الفراج: النصر غير قادر على تعويض عبدالرزاق حمدالله https://t.co/S46rlRZGt1 pic.twitter.com/VGBcLqQi6U — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

حمدالله البالغ من العمر 31 عاما، لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي ”يناير 2022“.

وبعد الانتقال إلى قلعة العميد.. صعّد النصر ”القضية“، إلى لجنة الاحتراف السعودية، التي أعلنت إيقاف النجم المغربي ”4 أشهر“؛ على خلفية التفاوض مع مسؤولي الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده مع العالمي.